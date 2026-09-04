El ascensor panorámico de Las Rehoyas vuelve a estar operativo

El ascensor panorámico del parque de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria, ha recuperado su funcionamiento y vuelve a estar disponible para los usuarios.

La instalación permite salvar un desnivel superior a 30 metros entre las calles Agustina de Aragón y Fortunata, facilitando la conexión y la accesibilidad entre las distintas cotas del parque.

También vuelve a funcionar el ascensor de San José

La recuperación del servicio forma parte de las actuaciones para poner en funcionamiento los ascensores públicos de la ciudad. Durante esta misma semana, también ha vuelto a estar operativo el ascensor de San José.

Para estas actuaciones se ha adjudicado un contrato destinado a la puesta en marcha, mantenimiento y conservación de las instalaciones, que incluye además las inspecciones obligatorias de los organismos de control autorizados.

El servicio cuenta con un presupuesto de 15.461,50 euros y tendrá un plazo de cinco meses.

Las Rehoyas recupera así una conexión que permite superar a través del ascensor más de 30 metros de desnivel entre Agustina de Aragón y Fortunata, mientras el contrato cubrirá durante los próximos meses el mantenimiento de estas instalaciones.