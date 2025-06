El terremoto político que ha supuesto el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) contra el hasta ayer secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, llevó a una comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pidió perdón a la militancia socialista y anunció una auditoria externa. Sánchez descartó adelantar las elecciones generales y dijo que su intención es agotar la legislatura vigente hasta 2027.

En el programa especial desde Valladolid de Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que "ayer lo que vimos no fue una decisión de Gobierno" sino "una interpretación, porque lo que tenemos no es un presidente del Gobierno, es un actor de teatro que se viste para la ocasión e interpreta un papel". Ha afirmado que "esperábamos mucho más de él" y que le "parece muy bien que pida perdón, pero lo que se está pidiendo es que tome decisiones de verdad, en serio, y eso se llama de una manera: convocatoria de elecciones generales para que los españoles decidamos lo que queremos para este país".

El presidente de la Junta de Castilla y León ha comentado que el Partido Popular tiene que "tener la cabeza fría" ante esta situación de descomposición del Gobierno y del PSOE por los casos de presunta corrupción del entorno político y familiar del presidente del Gobierno. Ha recordado que el propio José María Aznar antes de que se conociera el informe de la UCO lo pidió. Reconoce Mañueco que existe un "cabreo monumental" y "rabia" por todo lo que se está conociendo, pero cree que "tenemos que ser capaces de reconducir la situación".

En este sentido, Fernández Mañueco ha descartado que el PP de Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura porque "hay que dar pasos que no sirvan para reforzar a Sánchez, sino para desgastar a Sánchez". Ha señalado que "la moción de censura requiere 176 votos y en estos momentos no los hay" y que "quienes tendrían que decidir sobre la moción de censura son los socios de Gobierno de Pedro Sánchez y nosotros lo que queremos que decidan son los españoles". Mañueco cree que "la única solución" que hay es "presionar a Sánchez para que convoque elecciones generales".

La "alternativa" es el PP de Feijóo

Sobre un posible movimiento interno en el PSOE para echar a Sánchez por parte de los socialistas críticos ha dicho que "cualquier alternativa en estos momentos que sea desalojar a Sanchez de la Moncloa pasaría por Alberto Núñez Feijóo y el PP" y que esa alternativa dentro del PSOE "es muy difícil". Mañueco ha explicado que "lo que ha hecho Sánchez es colonizar y controlar en primer lugar su propio partido, el PSOE y, a partir de ahí, ha ido a por el Gobierno y está yendo a por el resto de instituciones". "Mi impresión es que todos los diputados nacionales, que son los que tienen la capacidad de tumbar o no un Gobierno, son fieles y leales a Sánchez. Por tanto, esa opción a corto plazo la veo muy complicada", ha añadido.

Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en que "es importante que haya una convocatoria de elecciones", pero reconoce que "va a ser difícil que Sánchez acceda a esa situación". Cree que desde el PP tendrían que "estar preparados para esas elecciones cuando se produzcan y ahí todos tenemos que darnos cuenta que para dar una alternativa tenemos que concentrar los esfuerzos entorno al PP y Alberto Núñez Feijóo".

Sobre el líder nacional del PP ha indicado que "Feijóo ha demostrado que estaba en una situación muy cómoda como Presidente de la Xunta y dio un paso al frente para recuperar al PP y servir a España. Si dio ese paso en ese momento su objetivo y la ambición de todos los que le acompañamos es llegar al Gobierno cuanto antes". En este sentido, ha dicho que "ante una situación de esta naturaleza de desprestigio de las instituciones creo que lo mejor es elegir a aquel que tiene la mejor experiencia de gestión de las administraciones públicas y desde luego ahí emerge Alberto Núñez Feijóo con una experiencia de gestión continuada de varios años con cuatro mayorías absolutas" en Galicia.

Un "mensaje de unidad" en el Congreso del PP

El presidente de la Junta de Castilla y León ha comentado también el Congreso del PP previsto para la primera semana de julio. Ha dicho que de ahí tienen que surgir "un proyecto ilusionante de cara al futuro" y después "trasladárselo a la sociedad española". Desde CyL lo que va a "aportar" Alfonso Fernández Mañueco es "nuestra forma de gobernar" que es "bajar los impuestos, una política fiscal moderada y gestión eficaz de los servicios públicos".

"Creo que tenemos que trasladar un mensaje de unidad. Más allá de que se cambien o no las personas lo que tiene que haber un mensaje claro. El nivel de ruido y degradación institucional es tan alto que es muy difícil poder sacar un mensaje nítido y el nivel de desprestigio y de degradación es tan importante tendremos que hacer un esfuerzo de simplificación del mensaje y de clarificación", ha dicho Fernández Mañueco. El líder castellanoleonés cree que "lo primero" que tiene que hacer el PP es "hacer llegar a la gente cuál va a ser nuestra hoja de ruta en la regeneración democrática, que en estos momentos es lo que más preocupa en nuestro país".

Mañueco ha remarcado que "hoy el problema fundamental, siendo el económico el que está llamando a las puertas, es el de regeneración institucional y ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo de tener las ideas claras". Hay que "defender de verdad al Poder Judicial y la independencia de las instituciones". En este sentido, el presidente de Castilla y León ha dicho que le "parece un absoluto escándalo la Ley de Bolaños" que ha llevado a que "la inmensa mayoría de jueces y fiscales hayan salido a las calles de toda España" porque "es un escándalo que habría que derogar inmediatamente". "Los jueces y fiscales van en serio y el ministro de Justicia tiene que entender que no es ministro contra la justicia sino a favor de la justicia", ha apuntado.

¿Elecciones a la vista en CyL?

Uno de los asuntos que el presidente de Castilla y León ha comentado en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde Valladolid es un posible adelanto electoral en la región al haberse quedado gobernado en solitario tras la salida de Vox. En este sentido, ha dicho que el partido de Santiago Abascal con el que gobernó los dos primeros años de la legislatura vigente "dio la espantada".

"Yo desde el primer momento dije que quería un Gobierno en solitario y así se lo dije al propio Abasacal en público y en privado. Ellos quisieron entrar en el Gobierno y ellos forzaron la situación para pegar la espantada dos años y medio después y dejar tirados a sus votantes sin dar una explicación convincente", ha contado Fernández Mañueco.

Ha recordado cuando le pusieron "una moción de censura cuando se la quisieron poner a Ayuso. Hubo una tránsfuga que se pasó de Ciudadanos al PSOE y había otras en marcha que han salido en los WhatsApp entre Ábalos y Sánchez". "Por eso anticipé las elecciones, para que el pueblo de Castilla y León decidiera qué Gobierno quería y los que estaban preparando la moción de censura salieron derrotados y salió reforzado el PP", ha dicho.

"Yo tengo una forma de comportarme de una manera moderada y dialogante y eso no quiere decir que no sea firme en la defensa de los intereses de Castilla y León. Cuando estaba viendo que se estaba hurtando la libertad democrática de las personas de Castilla y León convoqué elecciones y les di la voz. Hay que confiar en la gente y ese es el problema que tiene Sánchez, que no confía en la gente", ha contado Mañueco.

El presidente de Castilla y León ha recordado que "aquellas elecciones me dieron la mayoría, tuve que pactar y dialogar defendiendo los principios y valores del PP. Yo le dije a Vox que es mejor que sea un Gobierno en solitario y que ellos estuvieran en la oposición crítica y hacemos un acuerdo parlamentario. Se empeñaron en entrar en el Gobierno llegamos a un pacto al que me someto y dos años y medio después lo hicieron añicos y se fueron sin dar explicaciones".

Mañueco ha dicho que no habrá adelanto electoral y que en todas las oportunidades que ha tenido desde la ruptura con Vox no lo ha hecho. "Las elecciones serán en febrero o marzo del año que viene, dije desde el primer día que iba a agotar la legislatura y eso es lo que voy a hacer", ha destacado.