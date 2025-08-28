El testimonio de una ganadera afectada por los incendios "No podemos batallar todos los días con la Administración"

La visita de Felipe VI y la reina Letizia a las zonas calcinadas por los incendios de la provincia de Zamora ha sido muy comentada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una de las personas que pudieron hablar con los Reyes fue la ganadera de Ribadelago de Sanabria Marta Fernández que cuando supo que iban a visitar la zona pidió a la Casa Real que no les olvidaran.

En el programa Es la Mañana de esRadio Marta Fernández ha contado que llamó directamente a la Casa Real donde le dijeron "muy educadamente que les mandara un correo y es lo que hice". En este correo les explicó su caso particular y les pidió que "por favor, que si podían interceder por mí" tras el incendio que devastado la zona en la que pastan sus reses.

Sobre el encuentro con los Reyes ha contado que "la Casa Real me invitó directamente a la recepción privada que hicieron con varias personas del sector de la ganadería, del sector de la hostelería, del de las abejas. También había gente de ovino y había evacuados sobre todo de la zona de San Martín de Castañeda. Tuvimos una reunión privada con ellos y tuvimos ocasión de explicarles y darles nuestro punto de vista, nuestras necesidades, nuestras urgencias y cómo podríamos intentar resolver desde el punto de vista nuestro, lógicamente, y no administrativo. Porque en un papel se hacen muchas cosas, pero la gente que está al pie del cañón en el monte sabía en realidad lo que hay".

La ganadera zamorana ha contado que también "estaba allí el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco" quien les dio "muchos ánimos" y "explicó el tipo de ayudas, así por encima, lógicamente, que ya se están planeando y las actuaciones que más o menos se pueden empezar a hacer. Pero claro, esto lleva su tiempo porque las actuaciones en papeles llevan su tiempo y ahora mismo esta zona está necesitada".

Problemas con la Administración

Ha explicado que hay una zona "que está sana" que pertenece al Estado y que "acotaron hace un año y medio". Ella recurrió el acotamiento de estas "cuarenta hectáreas" porque le parecía "lógico". "Las contestaciones han sido mínimas porque, claro, muchas veces ya no te hacen caso, pero tienen que ver también las necesidades que tenemos en mi sector", ha señalado.

Marta Fernández pidió que le "dejaran sacar el ganado de fincas particulares que están al lado del lago y para retirarse a esa zona". En invierno "es una zona que está más sana, aunque es montaña, pero se puede entrar con un tractor para darles de comer". Aunque "el ganado come del monte, este lo acotaron los servicios de medio ambiente de la Consejería". En este sentido, ha dicho que "lo que están haciendo mal, en mi punto de vista, es que antiguamente, mis antepasados, la gente de aquí de Ribadelago cuidaba el monte; había aprovechamientos leñosos, se limpiaban los caños, se limpiaban los caminos, la gente estaba todo el día en el monte con el ganado porque tenías cuatro vacas y no podías permitir que se te murieran. El monte se aprovechaba, pero ahora mismo tenemos muchísimos problemas. Si cortas un roble te denuncian, si pasas de un lado para otro tienes que tener cuidado. Los caños están llenos de porquería. Sí, limpian los caminos de senderismo de vez en cuando, pero los camino que utiliza la gente de aquí no los limpian y si lo quieres hacer no te dejan".

"Ese es el problema", ha insistido la ganadera, que cree que "el ganadero no está para estar batallando todos los días con la administración. Yo no puedo solicitar que me hagan una quema controlada como tengo solicitada desde hace tres años en la zona de la sierra de monte bajo. Que la solicité, he preguntado mil veces por ella y contestan diciendo que no hay dinero", ha explicado.

Conservar el ecosistema

Ha señalado que "hay que ser un poquito más realista" porque "ahora directamente ya excusan de hacer la queme controlada porque ahora ya está quemado, pero ahora ¿quién es el que paga esas consecuencias? El ganado que tengo ahí, que tenía, porque he tenido que tirar para los prados". Lo que pasa, ha dicho Marta Fernández, es que "no nos hacen caso, creen que nosotros, como vivimos en lo rural, que vivimos en la montaña, que no entendemos y que no sabemos". Dicen "que el ecosistema hay que conservarlo. Sí, pero hay que conservarlo… el ganado limpia, el ganado mantiene y estoy hablando de todo tipo de ganado; el ganadero no quiere que el monte se le estropee, es el primero que se preocupa por el monte".

La ganadera ha indicado que "ahora lo que viene es lo peor". "El fuego ha sido terrorífico" y ella da testimonio de eso porque estuvo "en la sierra, en alta montaña, con mi marido y lo pasamos mal para poder sacar todo el ganado que pudimos. Lo pasamos muy mal". "Ahora está el río, tenemos lago y cuando empiezan las escorrentías, la ceniza va a bajar. Las heladas queman lo poco que hay. Siempre tienes una previsión porque sabes que el invierno es duro. Ya cuando llegas a la primavera estás pensando en el año siguiente. Y claro, el problema, el mío personalmente, ahora es que lo tengo en prados al lado del agua. Las inundaciones cuando empiece a llover en mucho esos prados se anegan todos el ganado está mojado, el ganado está con frío, con viento, el ganador se muere…".

"Yo por esto estaba insistiendo tanto de que alguien me escuchara, que viera las necesidades, porque yo tengo el monte al lado, el ganado le tengo que pasar 300 metros y aquí esa zona que es más sana es piedra, pero es más sana y es zona en donde puedo acceder fácilmente para dar de comer. No es un capricho", ha contado Marta Fernández que sigue batallando contra la administración. "Yo me he movido en plan administración, he mandado recursos, permisos, he hablado con todo el mundo para que me echaran una mano. He contactado con el ayuntamiento mil veces", ha lamentado la ganadera zamorana que ha insistido que lo que están pidiendo es que les "ayuden" a utilizar el monte.