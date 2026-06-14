Estabilizado un incendio en Ponts tras quemar 6,5 hectáreas

Los bomberos mantendrán durante la noche un amplio dispositivo en varios incendios forestales declarados este domingo en Cataluña. El fuego más relevante ha afectado al municipio de Ponts, donde las llamas han arrasado unas 6,5 hectáreas antes de quedar estabilizadas.

Según informa EFE, una treintena de dotaciones permanecerán desplegadas durante la madrugada en la zona para vigilar el perímetro y refrescar los puntos calientes con el objetivo de evitar posibles reactivaciones.

El incendio de Ponts continúa afectando a la movilidad. Los Mossos d'Esquadra mantienen cortada la carretera C-14 entre los kilómetros 118 y 124, por lo que se han habilitado desvíos alternativos a la altura de Ponts y Bassella.

Prealerta del INFOCAT

La evolución favorable de los incendios ha llevado a Protección Civil a reducir el nivel de activación del plan INFOCAT, que ha pasado de alerta a prealerta.

La medida afecta también al incendio declarado este domingo en Cerviá de Les Garrigues, igualmente estabilizado. Durante la emergencia fue necesario evacuar a ocho vecinos y confinar a otras 144 personas de la Partida de la Devesa. Todas estas restricciones ya han sido levantadas.

Los bomberos trabajarán igualmente durante la noche en este segundo incendio con una treintena de dotaciones para consolidar la estabilización y avanzar hacia su control definitivo.

Fuego extinguido

Por otro lado, los equipos de extinción lograron sofocar a primera hora de la noche el incendio forestal declarado en Villafranca del Panadés, en la provincia de Barcelona. El fuego afectó a una zona de vegetación y quemó alrededor de 1,5 hectáreas.

A estos tres incendios se suma el que permanece activo desde el sábado en Sanaüja, también en la provincia de Lérida. El fuego, originado en una zona de vegetación agrícola, ya se encuentra controlado. Durante la jornada de este domingo han trabajado en la zona cuatro dotaciones de los bomberos.