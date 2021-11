Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, aparece este miércoles en todas las revistas, seguramente muy a su pesar. Porque ella no ha concedido ningún reportaje todavía ni parece que quiera ser famosa, al menos a la manera tradicional.

Confirman las publicaciones que la chica está viviendo un calvario porque su exnovio, el futbolista Brayan Mejía, la acosa, e incluso se ha visto envuelta en una pelea con él que terminó en la comisaría y en el hospital.

El abogado de Juls, que es el mismo que el de sus padres, confirma en ¡Hola! que la joven ha interpuesto una denuncia por la vía penal. Parco en palabras, no quiere reconocer si se trata de una agresión pero sí aclara que Julia acudió al hospital para someterse a unas pruebas médicas por posibles lesiones "de tipo físico y psicológico". E insiste en que "ella ha escogido no ser un personaje".

Semana nos muestra fotos exclusivas de la joven acudiendo a los juzgados de Getafe junto a sus abogados. Y también avanza esta publicación que Mejía se habría puesto en contacto con algún medio para hacerse un Deluxe, o lo que es lo mismo, aparecer en la tele.

Antonio David y Olga hacen vida separada

Lecturas presume de tener la prueba irrefutable de que Antonio David Flores y Olga Moreno se han divorciado: hacen vidas separadas. Varias fotos lo demuestran. En media docena de ellas vemos al cabeza de familia en Málaga, paseando junto a sus tres hijos y disfrutando de una jornada familiar.

Mientras, prácticamente a la misma hora, Olga caminaba por Sevilla con sus padres y sus hermanas. Dice la revista que "se está refugiando en ellos". Una explicación sorprendente, teniendo en cuenta que viene de los supuestos defensores del feminismo y la independencia de la mujer.

Este distanciamiento físico da pie a la publicación para narrar todo lo que vivirá esta pareja en los próximos meses, cuando se fije la fecha para el juicio por insolvencia punible y alzamiento de bienes contra Antonio David por no pagar a Rocío Carrasco la pensión de sus hijos.

Recuerda Lecturas que el caso podría salpicar a Olga Moreno, ya que aparece como administradora de una de las empresas que Antonio David usaba para no pagarle este dinero.

En Semana y Diez Minutos también vemos a Olga en otra jornada distinta junto a su madre y sus hermanas, pero estas dos revistas no sacan ningún tipo de conclusión.

Pelea fratricida entre Terelu y Carmen Borrego

Lo que empezó como una broma televisiva podría acabar como el rosario de la Aurora. Leemos en Lecturas cuáles son las causas reales del enfrentamiento de Terelu y su hermana Carmen Borrego, "más distanciadas que nunca", según la revista.

Al parecer, un mensaje de Terelu a Carmen diciéndole "le voy a contar a tu marido cómo eres tú realmente" fue el detonante de su última ruptura. Después Borrego le recriminaba a su hermana que en la celebración de su cumpleaños apartase a su hija Carmencita de la mesa presidencial.

Mientras, Teresa Campos parece que no quiere saber nada de la lucha fratricida y afronta ilusionada su mudanza. Bastante tiene con intentar encajar en un piso de 200 metros cuadrados todo lo que conservaba en su mansión de 1.600.

En su columna semanal de Lecturas, Jorge Javier, que conoce a las dos, escribe que Terelu y Carmen "no se soportaban desde hace años. El foco no ha hecho más que poner a la vista de todos una relación que sobrevivía a base de muchos parches y no pocos silencios".

Fotos exclusivas de la boda de Kiko Rivera

La información que Semana titula como "Toda la verdad sobre la boda de Kiko Rivera" tiene truco: se trata de una sesión fotográfica que realizó con motivo de la publicación de sus memorias en la revista. Se da la circunstancia de que, casualmente, ese mismo día, una hora antes, acababa de contraer matrimonio oficial con Irene Rosales en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta.

"Las imágenes de Kiko el día de su boda", dice Semana, mostrándonos al flamante novio totalmente solo. Entonces nadie sabía que la exclusiva de su enlace en ¡Hola! era tongo.

Toñi Moreno prepara su debut como actriz. Noticia exclusiva que leemos en Semana, que asegura que la presentadora se subirá a los escenarios para participar en una comedia. Será la próxima primavera y la temática girará en torno a las familias monoparentales. La revista dedica además su portada a Paz Padilla, que también está centrada ahora en el teatro.

Paula Echevarría enseña su casa asturiana

¡Hola! ha inventado un tipo de reportaje nuevo que ya existía y que se llamaba publi-reportaje. Una famosa enseña su casa a la revista decorada por una tienda de muebles y, si quiere, hace declaraciones. Que no es el caso.

La firma Banak Importa, que hace dos semanas rehacía la casa de Esther Doña, ha hecho lo propio con la residencia de la actriz asturiana en su pueblo, Candás. Tonos cálidos, toneladas de cojines, lámparas sostenidas por cuerdas sostenibles, muebles nórdicos y la necesidad de transmitir paz (que debe ser lo opuesto a una habitación de adolescente) ilustran un reportaje en el que Paula no dice ni una palabra. Y eso que le dedican la portada.

El resultado es más propio de una revista de decoración tipo El Mueble o una selección en Pinterest de "casas relajantes" que del ¡Hola!

Chabeli calla; Bertín intenta acallar la polémica

Semana se defiende este miércoles de las acusaciones que hizo Bertín Osborne asegurando que se la habían colado con las fotos en las que aparecía con Chabeli Navarro.

La revista insiste en que Bertín y la joven sevillana se han visto en más ocasiones de las que reconoce el cantante y recuerda que Chabeli todavía no ha dicho esta boca es mía.

Sin embargo, el entorno de la tronista confirma que "está muy molesta. Ella no quiere hablar, quiere descansar. Necesita estar tranquila y no entiendo por qué Bertín lo primero que hizo fue negarla aunque ahora haya dado un paso atrás y reconozca que la conoce desde hace meses". Además, "se pasa el día llorando". De momento, sólo tenemos noticia de una reflexión que ha colgado en sus redes sociales: "Maléfica siempre es la mala hasta que conocieron su historia". Bueno, y que ha fichado a la periodista Teresa Bueyes, mediática donde las haya.

Cóctel de noticias

Las revistas siguen empeñadas en buscarle novia a Joaquín Prat. Si la semana pasada era la bailarina Cecilia Gómez, ahora Diez Minutos publica varias fotos en las que, esta vez sí, hay beso, pero con otra mujer. Se trata de Ana, una barcelonesa con la que compartió jornada en Madrid el Día de Todos los Santos.

Alba Carrillo abandona Telecinco. La modelo ya no está en Sálvame y tampoco volveremos a verla en los debates de Secret Story. Lo que no sabemos es si la decisión es suya o de la cadena, pero seguramente tendrá mucho que ver con la carta incendiaria que publicó en contra de los programas que "potencian el odio hacia las mujeres".

Sofía Bono se estrena en la prensa rosa por la puerta grande, la de ¡Hola! La hija de José Bono y Ana Rodríguez Mosquera posa en exclusiva para la revista y presenta el documental que protagoniza y en el que narra cómo ha sido su vida siendo una niña adoptada.

Ernesto de Hannover y la hija de Pitita siguen juntos. Las pelea que protagonizaron en una terraza madrileña y que incluso fue grabadas por una cámara no ha conseguido separar a la pareja, que hace unos días almorzaba junto a la hija de la artista.

Charlene de Mónaco regresa a casa, dice ¡Hola!, dando por hecho que la princesa considera el principado su hogar. Tras seis meses sin verse, Alberto y ella han hecho un posado junto a sus hijos para dar imagen de familia normal. Llama la atención que ninguno lleva mascarilla, a excepción de Charlene. La versión oficial es que sufre problemas médicos en nariz y oídos que la impedían subir a un avión por la presión. La oficiosa responde a otra presión, la mediática: dicen que alguna cirugía estética la habría dejado desfigurada.

Jennifer López y Ben Affleck, vida de película. ¡Hola! publica la secuencia de imágenes que recogen el momento en el que la pareja se despide en la pista de un aeropuerto. La cantante está a punto de subirse en su avión y se derrite en brazos del actor. Ojalá les dure más que la última vez.

Concha Velasco cumple 82 años y se muda a vivir con sus hijos. La actriz, que decidió abandonar los escenarios hace unas semanas, ha cambiado de casa y ahora vive al cuidado de Paco y Manuel.