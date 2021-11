Eugenia Martínez de Irujo: "Narcís es el amor de mi vida"

Un año más la Fundación Querer ha organizado una cena solidaria con el fin de recaudar fondos para llevar a cabo el proyecto La Música Cura. Al acto acudieron el Dr. Adrián García Ron, y el profesor de música Guillermo Cabeza, y el Dr. Wolfran Hinzen, responsables científicos del proyecto. Dicha fundación está dedicada a la educación, investigación y difusión de enfermedades neurológicas infantiles, y al frente de la misma está Pilar García de la Granja.

La convocatoria, al igual que en años anteriores, fue todo un éxito, y una de las primeras en llegar fue la cantante Nuria Fergó, que comentó estar muy volcada con estas causas solidarias, y más siendo niños. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se dio un gran abrazo con Belén Esteban, porque como es sobradamente conocido, su equipo de futbol es el colchonero. Belén esta ocasión no estuvo acompañada por su marido, pero disfrutó mucho de la noche, vendiendo papeletas para rifa que siempre hay después de la cena, cuya recaudación va destinada la fundación.

Hubo una gran ausencia, la de Ana Rosa Quintana, siempre fiel a este encuentro, aunque en esta ocasión está más que justificada al estar en pleno tratamiento para combatir el cáncer de pecho que le diagnosticaron hace unas semanas.

Eugenia y el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Quien sí asistió un año más fue Eugenia Martínez de Irujo, acompañada de su marido Narcís Rebollo. La duquesa de Montoro no puede estar mas enamorada, así de claro, lo confiesa cada vez que se le pregunta. "Acabamos de llegar de Los Ángeles y Las Vegas y Nueva York, ha sido todo muy rápido, pero lo hemos pasado muy bien. Narcís tiene que ir cada año por el tema de los Grammys Latinos. Estoy feliz por ser madrina de la fundación, y todo lo que sea estar con Pilar me parece maravilloso porque es una mujer excepcional. Todo lo que pinté durante la pandemia, toda la exposición entera, fue destinado a la fundación. Es posible que haga otra en Sevilla, porque tengo un gran cariño a esa ciudad. En Navidad, nos iremos al campo porque lo necesito, es lo que más nos apetece". Así lo contó.

Coincidió que era el cumpleaños de Eugenia. "No sé cómo lo voy a celebrar porque no hemos parado desde que hemos regresado del viaje; cierto es que a Narcís y a Tana les he pillado hablando y cuando llego yo, se callan."

Eugenia ya está volcada en la nueva colección para Tous. "Saldrá en mayo, será de temas marinos. Ya sabéis que soy una apasionada de los animales, tengo 10 perros, 5 cerdos y un mono".

Cuando se le pregunta por su marido, se le ilumina la cara. "Es el amor de mi vida, le admiro de forma total, para mí es todo, lo digo de verdad, he tenido mucha suerte. Boda no, pero si lo queremos celebrar cuando se pueda".