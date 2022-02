Raquel Mosquera contesta a las últimas crueldades de Rocío Carrasco

El viernes se pudo oír a Rocío Carrasco asegurar en el plató de Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado que no había recibido ninguna pertenencia de su padre, dejando a entrever que su viuda Raquel Mosquera se las quedó todas. Además, dijo 'Viuda no, no es viuda de Pedro Carrasco', debido a su segundo matrimonio con Isi. La hija de la Jurado no quiso entrar en más detalles porque todo saldrá a la luz en su serie documental... pero este fin de semana, la peluquera ha decidido responderla a través de las redes sociales y en Viva la vida.

"Yo seré la viuda del gran Pedro Carrasco toda la vida hasta el día que me muera. Pese a quien pese"" comenzaba diciendo Raquel a través de redes sociales, dejando claro que su cariño por el boxeador sigue estando muy presente y contestando a Rocío Carrasco por sus palabras el viernes pasado.

En cuanto a los trofeos que no tiene Rocío Carrasco porque, dejó entrever, Raquel no ha querido darle nada, la peluquera aseguró que "cuando yo tengo todos los trofeos de mi marido, que no tienen valor económico y si sentimental, será por algo. Os lo aseguro. Será porque yo renuncié a lo que tenía más valor económico y me correspondía". Según contaría en Viva la vida, Carrasco solo le pidió tener un Rólex de oro y no los trofeos. La viuda también asegura que tiene un cuaderno donde queda constancia de cómo se hicieron esas reparticiones.

Tajante, aseguró en el programa de Telecinco que "cuando falleció mi marido, no había testamento. Le correspondía una parte a su hija y otra a mí como viuda. Yo estaba bastante mal, ella llevaba abogado. yo no. A día de hoy, yo no hubiera firmado ese cuaderno particional. Me quedé con todos sus trofeos, ella con la casa y la finca. Las dos firmamos. No debe de decir ahora que no tiene trofeos de su padre, ¿vosotros creéis que iba a firmar algo si no quiere?

Es más, sobre otra de las afirmaciones de Rocío, "dice que ella fue generosa conmigo por dejarme la peluquería, pero que quede claro que Pedro y yo nos metimos en la compra de los locales. Los he pagado yo durante todos estos años, nadie me ha dejado nada, lo montamos Pedro y yo"

La colaboradora de televisión ha dejado claro que el boxeador estaba muy enamorado de ella y viceversa, recalcándolo de nuevo: "Me adoraba, quería y admiraba y yo a él. Y el me decía; Tengo que estar queriéndote hasta después de la muerte, que muerto también se quiere, yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere. Y así le siento yo, todos los días de mi vida".

Raquel Mosquera ha terminado su discurso asegurando que tiene "la conciencia muy tranquila, porque todo mi amor, mi cariño y mi atención se lo demostré en vida. Para lo bueno y lo menos bueno", lanzándole una clara indirecta a Rocío: "El quiso mucho a alguna persona, que con los años cuando creció, supuestamente, no hizo lo mismo. Especialmente cuando a esa persona dedicó mucho tiempo, atención, educación y cariño. Pero él la echo en falta en muchas ocasiones".