Cumbre de maduritos: Bertín Osborne en forma y Ortega Cano, bien acompañado

"Ortega Cano rehace su vida", leemos en la portada de Semana ante una imagen del torero junto a una misteriosa dama de una edad parecida a la suya y cabellera larga y canosa.

En el interior, encontramos una decena de fotografías del maestro a la salida de una cena celebrada hace unos días en Madrid, en el restaurante La Giralda. Ortega Cano se dejó ver allí con una de sus hermanas, su cuñado y un montón de amigos con los que cantó e incluso bailó.

Después, salió a la calle acompañado de una mujer con la que caminó hasta su vehículo, "animado y sonriente", para marcharse juntos a, se supone, sus respectivas casas. De hecho compartieron coche con más personas. Semana ha recortado las fotos para que nos hagamos a la idea de que ha olvidado a Anamari y se ha puesto en el mercado.

Gema Aldón incluye a su madre en la lista de criticados

Ha tardado poco Gema Aldón en devorar a su madre. Después de varios meses criticando a Ortega Cano, a sus hermanos, a Camila y acercándose a los postulados de Rocío Carrasco, ahora arremete desde la portada de Lecturas contra Ana María Aldón.

En una entrevista exclusiva, Gema denuncia que prácticamente se ha quedado en la calle por culpa de su progenitora: "Ha vendido mi casa y se ha ha comprado un chalet". "No tengo casa, mi madre me ofreció irme con ella a vivir a Madrid pero le dije que no". "Ahora vivo en casa de mi abuela con mi hija. Gracias a Dios tengo a mi abuela, que siempre me recoge".

Luego, con el daño ya hecho en el titular, lo aclara: "No la ha vendido para comprarse la suya. Lo decidí yo, ella no quería venderla". "No me sentía bien allí, soy muy ansiosa". Intenta compensarlo criticando a su padre biológico ("Pasé vergüenza cuando supe qué clase de personaje era"), pero al final la cabra tira al monte y reprocha a Ana María Aldón que la abandonase por Ortega Cano.

"Pienso que cada vez que me mira recuerda el pasado malo que tuvo. Pero no se lo digo, me lo trago yo", aclara como si nadie fuese a leerla. "Me duele mi madre, que esté tan lejos, que esté tan sola". Pero no le duele decir "No tengo a nadie. Mi madre está ahí, pero a través de un teléfono. Si al teléfono se le acaba la batería, ya no hay madre".

Y luego, por si alguien dudaba, desmiente que haya tenido problemas en el pasado con las drogas: "Yo tenía vicios muy sanos, tocar la guitarra, cantar". "Ni he pegado a nadie ni he robado ni me han quitado el carné por conducir borracha". Para que Ortega y Gloria Camila no se vayan de rositas.

Bertín renueva su imagen con dieta y gimnasio

"No hay nuevo Bertín, para nada. Soy y me moriré siendo el mismo de siempre", afirma rotundo el cantante, que hoy protagoniza la portada de Hola con una foto en la que no le vemos con sus camisas, trajes e incluso chaqués habituales. Bertín Osborne aparece en camiseta negra de tirantes, en una imagen más propia de la revista Men´s Health que de Hola.

De hecho en Es La Mañana contactamos hace semanas con él, cuando la publicó en su Instagram, para preguntarle si estaba haciendo el famoso reto que propone la revista de salud, y respondió que no tenía tiempo.

Ahora, Hola presume de este nuevo Bertín que ha perdido diez kilos que se propuso ponerse en forma hace cuatro o cinco meses y que cambia en la forma, pero no en el fondo: "No he cambiado mucho en estos desde mi separación, soy el mismo. He aprendido de algunos errores, y de nuevo, a convivir conmigo mismo y la verdad es que lo disfruto".

De hecho, descarta encontrar de nuevo el amor: "Volver a enamorarme ni me lo planteo. Ahora mismo no tengo necesidad ni ningún interés. Cero". No desea sin embargo lo mismo para Fabiola: "Deseo que sea la mujer más feliz del mundo porque se lo merece. Y me encantaría que lo fuera, sola o acompañada".

Eva González acelera su divorcio de Cayetano

Según Lecturas, el proceso de separación de la modelo y el torero "ha tomado impulso". Eva González ha visitado a una abogada sevillana especializada en derecho de familia, y ha mantenido con ella una larga reunión.

Se trata de Macarena Rus Rufino, una letrada experta en divorcios complicados que, según su web, ha llevado a cabo múltiples actuaciones ante el Tribunal Eclesiástico y tiene experiencia en nulidades matrimoniales.

Entre los asuntos a dirimir, el más importante sería la custodia del pequeño Cayetano, el hijo que tienen en común.

Cóctel de noticias

Todas las revistas, con Sara Carbonero. Lecturas incluso lleva a portada el alta hospitalaria de la presentadora después de haber sido intervenida por tercera vez debido al cáncer que padeció. "Estoy muy bien", ha dicho en las redes sociales.

Las revistas recogen también el fallecimiento de Bernardo Pantoja, que tiene menos lustre porque no acudió su hermana Isabel al velatorio, evitando participar así en el circo que montaron desde Telecinco.

Y vemos además el culebrón protagonizado por Alba Carillo y Jorge Pérez después de haber sido cazados en actitud cariñosísima. Sin embargo los titulares se quedan antiguos, a la espera de que Alba pierda la paciencia y empiece a soltar lo más grande.

El amor, la causa del enfrentamiento entre Belén Rodríguez y Kiko Hernández. La revista Lecturas convierte en una tragedia griega el cruce de reproches e insultos entre los dos colaboradores de Sálvame. Según la publicación, la periodista estaba colada por Kiko, pero él no correspondía a sus sentimientos. Ya tienen tema para todo el mes.

El motivo de la retirada temporal de Chris Hemsworth, en Hola. La revista aclara que el actor no deja la interpretación porque haya descubierto su predisposición genética a sufrir Alzheimer. Tras dos años enlazando intensos rodajes, el intérprete ha querido parar para pasar más tiempo con su familia.

Shakira se escapa a Cantabria para hacer surf con sus hijos. Todas las revistas recogen el instante en el que su profesor de esta disciplina fotografía a la cantante junto a Milan y Sasha. Semana incluso habla de la cercanía entre maestro y alumna. La revista Hola asegura que días antes la colombiana había viajado a Miami para conocer el centro escolar al que van a acudir sus hijos.

La princesa de los contrastes es ahora para Hola una "reina a contraluz". La publicación recoge el momento vivido hace unos días por Letizia en Valencia, cuando su vaporoso vestido hizo que sus piernas se transparentasen. Según Hola, la reina "camina con paso firme", pero acompaña el titular con una foto en la que se sostiene en el rey para no caerse.

Henar Ortíz apoya a Carla Vigo. La tía díscola de la reina Letizia acudió al estreno del cortometraje en el que participa la sobrina de la soberana. Al final no pudo ser por problemas técnicos, pero las dos pasaron un buen rato y demostraron que se llevan estupendamente.

Marta Sánchez y su hija Paula, juntas por primera vez en una entrevista. Madre e hija posan juntas para Hola y desvelan detalles de su vida privada, como que algunas piezas del vestidor de la cantante están vetadas para la chavala o que la joven no piensa seguir los pasos artísticos de su progenitora.

Un fuerte cuadro de estrés y ansiedad, los motivos del ingreso hospitalario de Amaia Montero. Hola asegura que el motivo es la preparación de su nuevo disco.

El matrimonio de Jessica Bueno y J. Peleteiro, en el aire… para las revistas. Las cuatro publicaciones del corazón no han llegado a tiempo de incluir el comunicado en el que el futbolista habla de su "separación amistosa" y de la respuesta airada de la modelo: "La verdad sólo tiene un camino". Al parecer ese camino tiene nombre de mujer y vive con su marido desde hace semanas.