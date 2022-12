El desafío de Pinocho a Anabel Pantoja: "El apellido me pertenece"

El martes tuvo lugar en Sevilla el funeral por Bernardo Pantoja en una ceremonia organizada por Junko, su viuda, en San Gonzalo de Triana. El evento tuvo lugar sin la asistencia de ningún miembro de los Pantoja.

La fractura familiar es evidente, tanto que Pinocho, o Luis, presunto hijo ilegítimo de Bernardo, retó a su prima Anabel a la salida del homenaje. "El último adiós a mi padre. El tema va para adelante, está en manos de los abogados porque la verdad solo tiene un camino".

Luis "Pinocho" dice que no quiere dinero, solo reclama el apellido. "No voy por el tema económico ni mucho menos. Voy por la verdad y si ese apellido me pertenece, me pertenece y punto", ha asegurado.

El joven declaró así públicamente y por primera vez ante la prensa que es hermano de Anabel Pantoja, que, según se asegura Kike Calleja en Sálvame, está verdaderamente harta de la situación. Junko no avisó a los Pantoja y el acoso de Pinocho en los medios empieza a ser constante en medio de la terrible pérdida.

Más duro que nunca con Anabel, con la que no tiene relación - ni quiere tenerla, como deja claro, - 'Pinocho' ha tenido palabras de agradecimiento a Junko: "Siempre ha estado a mi lado, siempre me ha facilitado ver a mi padre y tiene todo mi apoyo".

"Hoy hemos estado aquí los que en su día no pudimos despedirnos. Hemos estado los que verdaderamente en estos años hemos estado con él. Y lo que pasó en el tanatorio fue un circo y no fui por lo mismo, por no participar de ese circo" ha añadido, arremetiendo contra la familia Pantoja por lo sucedido tras la muerte de Bernardo, cuando tanto Anabel como Isabel impidieron la entrada en el tanatorio de muchos de los amigos de su supuesto padre.