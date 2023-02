Terelu Campos ha brotado contra Edmundo Arrocet, exnovio de su madre Maria Teresa Campos, tras sus palabras relativas a la salud de la veterana periodista, que en estos últimos meses de habría resentido notablemente.

Arrocet sorprendió recientemente al manifestarse sobre el estado de María Teresa Campos y cómo la están tratando sus hijas. "Ha sido una grande de este país y a mí me parece muy triste que la hayan apartado de la televisión. Me duele que no esté trabajando porque se lo merece, a mí me da mucha pena verla así. Podría estar activo haciendo cositas, que es lo que quiere".

Lo que significaban sus palabras era, en realidad, una fuerte crítica a Terelu y Carmen Borrego, sus hijas, y cómo gestionaban la salud de su madre y se aprovechaban a la vez en los medios de las malas noticias.

Nada ha podido doler más a Terelu Campos, que ha llamado "sinvergüenza" a Bigote Arroces en Sálvame, haciendo lo posible para no dar más pábulo a las palabras del chileno.

"Que se permita dar lecciones de lo que queremos o no hacer es lo que me molesta", dijo. "Voy a elegir que lo hace por ignorancia y no por maldad", dijo, queriendo creer lo mejor.

"Eso es lo que me molesta, que tenemos a una persona en determinadas circunstancias y hay que ser un retrasado. Porque eres un retrasado, que no tienes dos dedos de luces. Es de tener una ignorancia para hacer una afirmación como la que ha hecho..."

Naturalmente, las palabras del humorista han resonado en toda la familia. Alejandra Rubio, hija de Terelu, ya se pronunció poco antes en el programa Fiesta de Emma García, ya que Edmundo asegura que María Teresa Campos le debe 40.000 euros, razón por la cual comenzó este nuevo culebrón. La joven recordó al chileno que se pasó muchos años viviendo "como un rey" en la lujosa casa con servicio de la periodista como para ahora andar reclamando cantidades.