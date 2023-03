Anabel Pantoja y Yulen Pereira han roto después de diez meses de intensa relación y, por lo que parece, la ruptura es definitiva. Fue el esgrimista quien acabó con su noviazgo el pasado miércoles, justo después de que la influencer aterrizase en Madrid tras casi un mes de gira por Norteamérica con su tía, Isabel Pantoja.

Una relación considerada desigual desde casi el principio. Mientras Anabel Pantoja se refugió en el deportista tras su dolorosa ruptura post-matrimonio con Omar Sánchez -que hoy mismo ha publicado una imagen exhibiendo su nueva vida amorosa para distanciarse-, de Yulen siempre se aseguró que se trató de una relación de conveniencia para situarse en Supervivientes, donde conoció a la sobrina de Isabel Pantoja.

Amor Romeira confirmó la ruptura y ahora es la propia Anabel la que se manifiesta. Refugiada con su madre en su casa de Sevilla tras regresar de la gira, ha confesado a Leticia Requejo que, aunque está "tocada", está "bien". "Por lo menos sigo viva", ha dicho, asegurando que ahora lo que quiere es estar tranquila y aislarse.

"Ella no sabía nada, venía (de la gira de Isabel Pantoja) con la ilusión de encontrarse con su novio y cuando llega, su novio le deja. Llevaba todo el mes de febrero planeando cómo dejarla", comentó Amor, dejando constancia de la sorpresa que debió sentir Anabel tras ser recibida por su novio con semejante noticia.

Jarro de agua fría sobre Anabel Pantoja

La noticia habría caído como un jarro de agua fría sobre Anabel, pero no tanto sobre Sálvame y La Fábrica de la Tele. Aunque la "sobrinísima" no interviene en el programa, es uno de los pocos nombres que no forman parte de la lista negra planteada por la Ejecutiva de Borja Prado para "limpiar" el nombre de la cadena tras la debacle de Sálvame y la Operación Deluxe.

Que Jorge Javier y los suyos arremetan contra Anabel parece solo cuestión de (muy) poco tiempo, en tanto también ha surgido el nombre de Marina Puntas como posible sustituta en el corazón de Yulen. Algo que certifica el programa Fiesta, que asegura la pareja habría puesto fin a su relación "por culpa de una tercera persona".

Anabel y Yulen, una relación desigual



No obstante y como era de esperar, Anabel Pantoja también ha roto su silencio en redes sociales con un vídeo de su reciente viaje a Puerto Rico y la canción de 'Mañana será bonito' de Karol G -cuya letra dice habla de un desengaño por amor-. "Teniendo salud, trabajo y gente que me quiere... no se necesita más", escribe en esa publicación; una declaración de intenciones con la que deja claro que su ruptura con Yulen no va a acabar con ella.

El esgrimista ha asegurado que sus sentimientos ya no son los mismos y, como ha revelado Marisa Martín Blázquez, se ha dado cuenta de que llevan vidas muy diferentes y él lo que quiere ahora es centrarse en su carrera deportiva.

No es que, de todas formas, los rumores de "terceras personas" afecten solo a Yulen. A la propia Anabel le han atribuido algo con un "fisioterapeuta que tuvo Isabel Pantoja durante la gira, pero es donde no hay", dijo la periodista Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico.

Lo único que parece cierto es que "Yulen ha visto un momento dorado para salir de esta historia, con del centrado en el esgrima, colocada su madre en Supervivientes y además dando contenido". Un contenido del que La Fábrica de la Tele estará dispuesta a tirar con ganas.