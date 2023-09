¿Quién es Sol Malacuso, la primera concursante confirmada de Gran Hermano VIP?

5 / 10

Tal y como ella misma confesó este martes, no han sido unos días fáciles para ella: “Iba a entrar a la casa de 'Gran hermano' embarazada, pero perdí hace unas semanas un embarazo gemelar. Es una situación que nadie quiere vivir. Una de cada cuatro mujeres pasan por esto en España. Es algo que tiene que hablarse y me alegra poder ser una voz que lo comunique porque no se tiene que minimizar el dolor de quienes pasamos por esto".