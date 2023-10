Azúcar Moreno: "Queremos un novio"

Un año más El Cortes Inglés, se suma a la iniciativa para celebrar EL DÍA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA, con la iluminación en rosa de su centro de la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Como invitadas de excepción asistieron Cristina Medina, Lidia Valentín, la cantante Conchita, y Azúcar Moreno, Toñi y Encarna.

Las hermanas, más unidas que nunca, no quisieron perderse el acto, y siempre están pendientes de todo lo que acontece en torno a esta enfermedad, que Encarna padeció hace 17 años, y que afortunadamente está perfectamente. "Estamos muy felices, o al menos lo intentamos, hacemos una vida sana, es muy importante quererse, y tener la cabeza en su sitio. Siempre nos gusta apoyar a la Asociación de la Lucha Contra, el Cáncer, más que una obligación, es un placer ayudar a esa gente que está en ese proceso, que se pasa mal, cuando te lo diagnostican".

Encarna me confesó que ahora está más tranquila: " Yo me lo he hecho hace un mes, y está todo bien, después de tantos años que lo tuve, te da una cierta tranquilidad, pero hay que estar pendiente." Según me contaron no paran de hacer cosas, y están muy activas. "Tenemos un montón de proyectos, no hemos parado de hacer conciertos este verano pasado, nos ha ido muy bien, tenemos unas vidas felices, y disfrutando de los nietos (Toñi).No podemos quejarnos, este año estamos celebrando el 40 aniversario en el mundo de la música. No tenemos miedo ni a la palabra abuela, ni a la edad, voy a cumplir 61 años y me encuentro estupenda".

Por su parte Encarna, no puede estar más agradecida a la vida: "Tengo la suerte de tener una segunda oportunidad, y no creo que falte mucho para también que me conviertan en abuela, que me hace mucha ilusión . Lo único que nos falta es un novio, pero sin prisa, que viene, pues muy bien, que no viene, pues tampoco pasa nada, pero si apetece, lo malo es que no aparece, está la cosa muy mala. Es muy bonito estar enamorada, eso mola un montón". Así de claro lo confesaron.