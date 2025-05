Los famosos que sufren celiaquía

1 / 10

Aitana

La cantante Aitana Ocaña fue diagnosticada con celiaquía a mediados de 2021, lo que le impide consumir gluten. Esta condición generó controversia cuando lanzó su propio menú en McDonald's, ya que no podía degustarlo debido a su intolerancia al gluten. “Ha sido un rollo porque ya teníamos la campaña hecha. La realidad es que yo durante toda la vida me he pedido esto”, explicó. Desde entonces, Aitana ha compartido su experiencia y ha adoptado estrategias para manejar su dieta, como llevar pan sin gluten cuando come fuera de casa.