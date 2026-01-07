Explosivo casting de 'Gran Hermano Dúo' , la esperanza de Telecinco para mejorar su audiencia

Las bodas y pedidas más románticas y esperadas del 2025
María Caba Díaz
Carmen llega a Guadalix en un momento de máxima exposición mediática. Tras su polémico abandono en Supervivientes y los constantes conflictos familiares con su hijo y su exnuera, Borrego es el fichaje de mayor peso. Su participación no solo implica convivencia, sino la gestión de sus miedos y fobias en directo. La gran duda es quién será su "pareja de cuentas pendientes": se especula con Paola Olmedo o incluso un reencuentro con Bigote Arrocet, lo que garantizaría audiencias récord.
Anita se ha consolidado como un rostro imprescindible para Telecinco tras su paso por La isla de las tentaciones y su reciente papel en la edición de 2025 de Supervivientes. Representa el perfil joven, impulsivo y estratega. Su entrada en GH Dúo sugiere un conflicto de tipo sentimental; los seguidores del formato esperan verla junto a alguna de sus exparejas para resolver tramas de infidelidad y celos que quedaron pendientes en la isla.
Famosa por su participación en Los Gipsy Kings, Raquel aporta el factor humorístico y el lenguaje directo que tanto gusta al público de Gran Hermano. Su paso por programas anteriores ha demostrado que no tiene filtro a la hora de dar su opinión, lo que suele chocar frontalmente con perfiles más "estirados". Su mayor reto será la convivencia 24 horas sin el refugio de su familia, enfrentándose a los roces cotidianos de la casa.
El bailaor es un veterano de la televisión que siempre deja titulares. Tras unos años convulsos marcados por sus enfrentamientos con el extinto Sálvame y su paso agridulce por Honduras, Canales entra con el objetivo de mostrar su faceta más madura y artística. Es un concursante impredecible: capaz de ser el mediador de la casa o de protagonizar el estallido más sonado de la edición debido a su fuerte carácter.
Belén Ro es una de las mayores conocedoras de la mecánica del concurso, habiendo analizado GH durante décadas. Su entrada supone un riesgo alto para ella, ya que pasará de juzgar a ser juzgada. Su salud fue motivo de preocupación el año pasado, pero su recuperación total la ha animado a aceptar este reto. Se espera que su pareja de concurso sea Carmen Borrego, con quien mantiene una relación de "amor-odio" que ha llenado horas de televisión.
La confirmación de la top model de los 90 ha sido la gran sorpresa del casting. Piaget representa un perfil menos "contaminado" por los platós de televisión actuales. Su entrada recuerda a fichajes de ediciones pasadas que buscan redescubrirse ante el gran público. Aportará una visión más calmada, pero su falta de costumbre ante las cámaras de un reality de convivencia podría generarle situaciones de estrés interesantes de observar.
La cantante de "Yo quiero bailar" entra en el concurso rescatando la nostalgia de los años 2000. Su confirmación ha desatado teorías sobre el formato del dúo: ¿entrará con Selena Leonel para escenificar la reconciliación del grupo? La relación entre ambas ha pasado por décadas de distanciamiento y reproches públicos, por lo que verlas convivir y trabajar juntas por un premio sería uno de los grandes atractivos nostálgicos del programa.