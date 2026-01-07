Explosivo casting de 'Gran Hermano Dúo' , la esperanza de Telecinco para mejorar su audiencia

5 / 7

Belén Rodríguez

Belén Ro es una de las mayores conocedoras de la mecánica del concurso, habiendo analizado GH durante décadas. Su entrada supone un riesgo alto para ella, ya que pasará de juzgar a ser juzgada. Su salud fue motivo de preocupación el año pasado, pero su recuperación total la ha animado a aceptar este reto. Se espera que su pareja de concurso sea Carmen Borrego, con quien mantiene una relación de "amor-odio" que ha llenado horas de televisión.