Ortega Cano explica el llamativo hematoma que tiene en la mandíbula

Semanas después de protagonizar numerosos titulares por su peculiar actuación con estiramientos de yoga que realizó, capote en mano, en un concierto benéfico celebrado en la céntrica iglesia de San Antón de Madrid, José Ortega Cano vuelve a estar en el centro de la actualidad. En esta ocasión, el motivo de la preocupación ha sido su aparición pública con un hematoma de un tamaño considerable en el rostro.

El periodista Javier de Hoyos ha encendido todas las alarmas sobre el estado de salud del veterano torero compartiendo una instantánea en la que se podía observar claramente al diestro con un cardenal bastante oscuro y llamativo situado en su mandíbula derecha. Como suele ser habitual en estos casos, la publicación no ha tardado en desatar todo tipo de especulaciones y comentarios en las redes sociales acerca de una posible caída o un accidente doméstico.

Sin embargo, la situación está muy lejos de ser preocupante. El propio comunicador se ha puesto en contacto directo con Ortega Cano para interesarse por su situación y despejar cualquier tipo de duda. El protagonista le ha asegurado que se encuentra en perfectas condiciones y que el moratón visible en su rostro se debe única y exclusivamente a una intervención quirúrgica en los dientes. Posiblemente, se trata de la colocación de algún tipo de implante dental, un procedimiento odontológico común que con frecuencia provoca esta inflamación tan llamativa en la zona de la boca y la mandíbula.

Esta versión de los hechos ha sido reiterada poco después en su reaparición ante las cámaras de Europa Press este mismo martes. El veterano matador de toros fue captado por los reporteros mientras paseaba tranquilamente a su mascota por los alrededores de su domicilio habitual. Mostrándose muy relajado y sonriente ante la prensa, el padre de Gloria Camila Ortega quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores para evitar alarmismos innecesarios.

Para zanjar definitivamente el asunto, Ortega Cano ha dejado claro que está "estupendamente" y ha confirmado de viva voz que este hematoma tan espectacular es simplemente la consecuencia de "una intervención, sí". De este modo, el torero demuestra que sigue disfrutando de una etapa de gran estabilidad personal, manteniendo el buen humor que ya exhibió hace unas semanas en su comentado despliegue físico y taurino en pleno templo madrileño, dejando atrás cualquier preocupación sobre su estado físico.