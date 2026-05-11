Amaia Montero, "absolutamente devastada" por las reacciones a su regreso a los escenarios

El regreso de Amaia Montero a los escenarios junto a La Oreja de Van Gogh no ha tenido el estreno esperado. El primer concierto de la gira de reencuentro de la banda en Barakaldo estuvo marcado por varios problemas técnicos que terminaron generando una fuerte reacción en redes sociales y numerosas críticas hacia la vocalista.

Según explicó Álex Álvarez en el programa El tiempo justo, la cantante habría quedado "absolutamente devastada" tras la repercusión negativa de esos conciertos. Durante uno de los recitales, algunos fallos de sonido afectaron al desarrollo de la actuación y dejaron ver cierta incomodidad de Montero sobre el escenario.

Poco después del concierto, las redes se llenaron de comentarios sobre su actuación vocal, hasta el punto de convertirla en tendencia. De acuerdo con Álvarez, la artista no esperaba una reacción tan severa y ahora incluso se estaría replanteando continuar con la gira: "No se esperaba una reacción tan dura. Incluso se está planteando si es capaz de continuar con toda la gira".

El colaborador aseguró además haber hablado con personas cercanas a la cantante, quienes reconocen la preocupación existente en su entorno ante el impacto emocional que está teniendo toda esta situación. "Si continúan las críticas a este nivel, tenemos dudas", habría sido uno de los mensajes trasladados.

Siempre según esta versión, Montero afrontaba esta nueva etapa profesional con mucha ilusión, pero la presión mediática y los comentarios negativos habrían provocado en ella un importante desgaste anímico. Álvarez también destacó que la artista sigue muy de cerca todo lo que se publica y comenta sobre su regreso.