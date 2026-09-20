A un mes de la boda de Sandra Barneda

Días apresurados los que vive estos últimos días del verano la presentadora Sandra Barneda, que se casa el mes de octubre con Pascalle Paerel, bailarina holandesa, tras comprometerse el pasado mes de julio. Llevan cuatro años de relación. Sandra reside últimamente en Ámsterdam, porque es allí donde vive su enamorada. Fue en 2022 cuando se conocieron. "Me caso por amor", ha declarado, añadiendo: "Me lo han pedido". Se supone que ha sido la bailarina quien ha insistido en ello.

Este inmediato enlace lo está llevando Sandra tanto con emoción como meticulosamente, observando todos los detalles que lleva siempre una boda. La despedida de soltera la celebró hace unos días en Tánger. "Casarse es cosa de gente que se quiere y es valiente", ha dicho.

Sandra Barneda Valls es natural de Barcelona, donde nació el 4 de octubre de 1975.

Su notoriedad procede naturalmente de sus apariciones en la pequeña pantalla, pero también se asomó a la grande en la película Locos por el sexo. Ante las cámaras de televisión muestra su indudable atractivo y la necesaria telegenia para ser uno de los rostros más populares. También su naturalidad, consecuencia de su veteranía. Así pudo comprobarse, por ejemplo, cuando en La Isla de las Tentaciones tuvo que consolar a un abatido Nacho de Borbón, primo del rey Felipe.