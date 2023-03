El profundo clasismo de Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes'

Si de algo ha hecho gala Jorge Javier Vázquez a lo largo de estos años es de un profundo clasismo a la hora de despellejar o no a determinados famosos. En la memoria de los espectadores de Sálvame están aquellos duros enfrentamientos con Olvido Hormigos o Magali Fagilde donde el presentador sacó a la luz su machismo más recalcitrante: a la exconcejala de Los Yébenes la llamó "sucia" y "sinvergüenza", todo ello mientras la obligaba a salir del plató, mientras que a la periodista gallega la calificó como "tía guarra" y "golfa arrastrada".

Aunque ahora se ha reciclado como defensor de las mujeres en virtud del documental sobre Rocío Carrasco y su apoyo público a partidos de izquierdas, primero PSOE y ahora Más Madrid, el presentador no puede ocultar su verdadera naturaleza ante determinadas celebrities. Una actitud que incluso sus compañeros de Sálvame señalaron durante la tarde de este viernes, quiénes recriminaron al presentador su forma de recibir a los concursantes de Supervivientes dependiendo de su perfil.

Es el caso de la periodista Gema López, que señaló cómo fue recibida Patricia Donoso por parte del presentador pese a haber abandonado el concurso a la semana de su comienzo. La abogada y ‘millonaria’ decidió tirar la toalla a las 24 horas de aterrizar en Honduras pero la insistencia de la organización la llevaron a aguantar unos días más. Fue el pasado jueves 9 de marzo, cuando decidió confirmar su abandono al sentirse "un lastre" para sus compañeros y un "fraude" como concursante.

A su llegada al plató, Jorge Javier recibió a Donoso con un cariñoso abrazo y no la soltó de las manos durante el tiempo que duró su conversación: "Creo que no te has dado tiempo", le dijo, mostrándose comprensivo ante su decisión de abandonar: "Al verte allí no te viste, por las razones que fuera. Creo que hasta en cierto punto te creíste tu película. Eso puede pasar, psicológicamente puede pasar, y no os dais tiempo a salir (…) Estás hablando desde el corazón y con sinceridad Patricia. Me da mucha pena que no estés allí y podrías haber dado momentos increíbles. Me da rabia que no hayas luchado contra ti misma", dijo apenado antes de acompañar a Donoso hasta la salida del plató. Una despedida muy distinta a la que han tenido otros concursantes del mismo reality y que decidieron abandonar antes de tiempo.

El caso de Azúcar Moreno y Las Mellis

Especialmente flagrante fue el caso de las Azúcar Moreno en la edición de 2019, quiénes llegaron incluso a estar vetadas en la cadena durante un tiempo. Después de que se anunciara su retirada del concurso, se sabía que Toñi y Encarna Salazar no tendrían un buen recibimiento en el plató de Telecinco. Jorge Javier Vázquez se mostró muy frío con ellas, no hubo aplausos y su presencia se limitó a unos breves minutos en los que se les recriminó su actitud en Honduras.

"Por delicadeza del programa os favorece el silencio. Mejor no ahondar en el tema. Si se conocieran los entresijos de vuestra ida quedaríais muy mal", comentó el presentador con un tono muy frío y serio sin dejar hablar a las hermanas. "Habéis sido una decepción personal absoluta. Todo ha sido premeditado y os pasará factura profesional lo que habéis hecho", continuó ante la atónita mirada del dúo.

Pero sus palabras no quedaron ahí y continuó con un tono cada vez más violento: "Es una falta de respeto. Ya no solo como personas, sino como profesionales. Por mi no pisaríais nunca más un plató de televisión ni un escenario". Aunque ellas intentaban intervenir para contestar a las duras acusaciones, el presentador insistía: "Teníais todo preparado. Estáis mintiendo. Jamás hubiera pensado que una treta así se pudiese preparar porque es mezquino y sucio. Menos mal que contáis con la elegancia de la gente que compone la productora. Jamás me he encontrado con algo así en todos estos años. Sois unas liantas profesionales. Queríais la pasta y os aviso que tengáis cuidado profesionalmente porque Mediaset y la productora van a tomar las medidas legales pertinentes. Ya no sois personas gratas en Mediaset. La productora y el programa a partir de ahora solo se pondrá en contacto con vosotras para asuntos legales".

Una actitud similar ocurrió con la salida de Las Mellis dos años antes en la edición de 2017. Las hermanas Bibi y Raquel lucharon durante años para ir a Honduras, pero una vez allí, se dieron cuenta de que no estaban preparadas para ello. Apenas unas semanas después del arranque del concurso, Las Mellis comenzaron a dar las primeras señales de rendición: Raquel y Bibi se nominaron la una a la otra alegando el mal trago que veían que estaba pasando la contraria. Tras unos problemas médicos de Bibi, ambas decidieron abandonar el concurso.

A su llegada a España, fueron recibidas por un frío Jorge Javier Vázquez: "¿Queréis que os recuerde la cantidad de WhatsApp que me habéis enviado a horas intempestivas diciéndome que queríais ir a Supervivientes?", les preguntó, antes de señalar la "gran decepción" que sentía hacia ellas. Una desilusión que no parece sentir hacia Patricia Donoso, con la que tiene una gran amistad desde que llegó a España tras destapar su supuesta relación extramatrimonial con Ortega Cano.