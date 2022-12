Zuma se consolida en Madrid como un buen japonés con mucho ambiente

El restaurante Zuma, con su concepto de izakaya moderno, lleva un año en Madrid en uno de los locales más exclusivos de la capital en plena Plaza de Colón. Y llegó a la capital de España después de triunfar en otras 20 ciudades de todo el mundo con tres conceptos de cocina: la principal, una barra de sushi y otra de parrilla robata que ofrece cocina japonesa moderna y sofisticada y que estas dos últimas están a la vista del comensal que se siente en dichas barras.

La barra de la robata grill de Zuma

Este japonés es el típico restaurante de moda, con luz muy tenue, música alta –a veces en exceso– y buen ambiente, principalmente de público extranjero, aunque también el nacional se deja ver por el local que ocupó en su época el Hard Rock Café.

Sashimi de hamachi de Zuma.

Es cierto que en restaurantes así tiendes a pensar que te va a costar más de lo vale, que en parte es así porque tiene un ticket elevado, pero el local, el servicio y la calidad de la comida y la bebida merecerá la pena el esfuerzo para tu bolsillo. Además, han tenido la feliz idea de que el chef ejecutivo Javier Blanco diseñe el menú Taste of Zuma por 60€ por persona para que el comensal se inicie en todo lo que el restaurante ofrece y probando platos icónicos de sus tres cocinas.

Pero en esta ocasión nos decantamos por probar la carta y dejar el menú para otra ocasión. Así, con unos edamames (6€) de aperitivo, disfrutamos de un espectacular y picantito cóctel chilli and passion fruit margarita (15€). Del sushi bar probamos un muy buen sashimi de hamachi (11€) o pez limón con ponzu de ajo chile y otro rico makiroll de atún picante (15€).

Como dice su chef, el producto de pescado en su mayoría es nacional porque "España cuenta con una despensa increíble". Por eso nos sirven una selección de niguiris con salmón, pez limón y un poco habitual de rodaballo en el que se aprecia esa calidad del producto.

El arte de la robata

Del cóctel pasamos a un gran vino tinto como es Cepa 21 con DO Ribera del Duero, del que ya hablamos tanto de él como de su restaurante en Libertad Digital. Y lo acompañamos con un espectacular tofu frito con aguacate y hierbas japonesas (18€) y digo espectacular porque no soy muy de este tipo de comida, pero he de reconocer que estaba de llorar y si tu acompañante sí es de tofu y te lo confirma, mejor.

La robara grill es la parrilla japonesa que aquí funciona con carbón bichotán y que tal y como explica el chef "este tipo de grill con diferentes alturas permite controlar muy bien la temperatura de la carne y los reposos, por lo que se cocina más lentamente y permite que se vayan redondeando los sabores gracias al ahumado producido por el goteo de la grasa sobre el carbón". De la robata probamos un delicioso lomo alto de vaca con yuzu tahoon y chilli daikon ponzu (38€). El punto de la carne era perfecto y el aliño japonés le acompañaba de una forma muy acertada.

Lomo alto de vaca con yuzu tahoon y chilli daikon ponzu

Para terminar, el zuma deluxe platter (18€), una gran bandeja de postres en el que te encuentras fruta de la pasión, pitaya, melón, arándanos, helados de vainilla y frutas rojas, chocolate y un fluido coulant de chocolate.

Zuma deluxe platter

Con esta experiencia puedo decir que Zuma es uno de esos restaurantes de moda en los que se come bien y si quieres ambiente aquí lo tienes de sobra, además cuenta con una agradable terraza para quien quiera disfrutar del aire libre. Eso sí, el ticket medio rondará los 80-100€, aunque siempre lo puedes reducir en función de lo que quieras comer y el hambre con el que te quieras volver a casa.

Menús de Navidad

Para estas Navidades, Zuma ha preparado dos tipos de menú que se adapten a los comensales. El primer menú Signature incluye platos con sabores de lo más genuinos como ensalada de tomate con berenjena asada; pez limón con ponzu de ajo chile; tataki de atún, daikon, chile y ponzu; tartar de salmón y atún con caviar de oscietra; ensalada de aguacate; gambas en tempura con mayonesa cítrica; nigiri, sashami y maki seleccionados por el chef; bacalao negro marinado en miso; solomillo de ternera picante con sésamo; espárragos con salsa wafu y sésamo; y postre a elegir. El precio de este menú es de 115€ por persona.

La terraza de Zuma Madrid

Si se busca una experiencia aún más exclusiva, el segundo menú Premium incluye creaciones tan únicas como su lubina con vinagreta de yuzu y trufa; bacalao negro en tempura con chile y jengibre; tataki de wagyu y trufa; ensalada de cangrejo, mizuna y salsa de sésamo; tartar de chu toro con trufa y brioche de miso; nigiri, sashami y maki premiums seleccionados por el chef; merluza patagónica a la parrilla con chile y jengibre; wagyu japonés con ponzu de chile y daikon; boniato con yuzu kosho; y postre a elegir. Este menú costará a cada comensal 160€.

Sobre el imperio Zuma

Zuma fue cofundada por Rainer Becker y Arjun Waney en 2002. Zuma Londres, el primer restaurante en abrir, sigue siendo el eje de la marca pero ya ha lanzado con éxito varias localizaciones en todo el mundo, incluidas Hong Kong (2007), Dubai (2008), Estambul (2008), Miami (2010), Bangkok (2011), Abu Dhabi (2014), Nueva York (2015), Roma (2016), Las Vegas (2017) y Boston (2019).

El comedor de Zuma Madrid

Además, Zuma cuenta con ubicaciones temporales o emergentes en la península de Datça, Bodrum, Phuket, Kitzbuhel, Ibiza, Porto Cervo y Mykonos. Zuma ha sido aclamado internacionalmente por los medios incluyendo el título de "Restaurante del Año" en los Tatler Restaurant Awards de Reino Unido. Los premios Hot Tables de Conde Nast Traveler reconocieron Zuma Hong Kong como "Nuevo restaurante más emocionante" y Time Out Estambul reconoció Zuma Estambul como "El mejor nuevo restaurante 2009". Tanto Zuma Londres como Hong Kong entraron en la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo de S. Pellegrino, seleccionado por un panel internacional de más de 800 críticos, chefs y hosteleros.

El chef Rainer Becker también ha sido reconocido dentro de la industria con premios que incluyen reconocimientos a mejor Chef del año de Harper's Bazaar y Moet.