Illunbe, el otro buen restaurante de los "ocho apellidos vascos"

Illunbe abrió sus puertas en el año 2002 con el firme compromiso de ofrecer un buen producto y dar muy bien de comer a todo el que se acercara a este restaurante ubicado en el número 9 de la Avenida de Bruselas (Alcobendas). "Buen género, bien cocinado" es el mantra de uno de sus socios y maestro parrillero José Ángel Aguinaga, natural de San Sebastián, por lo que sabe lo que hace cuando pone las brasas en sus manos.

Pan de cristal con pimientos rojos y boquerones en vinagre

Cocina de buen producto, recetas clásicas a las que el chef le da su sello personal y con gran protagonismo de las carnes y pescados a la brasa. Todo dirigido de forma magistral por el otro socio de Illunbe y jefe de sala, José Allal, de quien te tienes que fiar en sus recomendaciones si tienes alguna duda con la carta. La boega de Illunbe también está cuidada y en ella encuentras los mejores vinos de las DO más destacadas, además de algunos espumosos y vinos dulces. Nuestra comida la acompañamos con un vino tinto crianza Abadía San Quirce (28,05€), con DO Ribera del Duero.

Así que recomendados por él comenzamos con un entrante que personalmente me encantó. Unos pimientos rojos y boquerones en vinagre con pan cristal (14,85€), los pimientos rojos son al pilpil y los boquerones malagueños, así que es una combinación de sabores perfecta con el toque perfecto de las piparras. Eso sí, por ponerle un pero, no es fácil de comer ya que el pan cristal es complicado de comer con cubiertos y al comerlo con las manos puede resultar complicado, quizá si el pan estuviera partido por la mitad sería más sencillo.

Tortilla de merluza y berberechos

Como estamos en temporada no puedes dejar de tomar las alcachofas confitadas con jamón y sin duda uno de los platos que más me gustó, la tortilla de merluza con berberechos (22,55€), poco cuajada y con un sabor increíble. Te entran ganas de pedir otra para hacerte un bocadillo para la cena.

Protagonismo de las brasas

Estos dos socios son los fundadores de Illunbe junto con los que permanecen en el local de la Castellana, pero desde 2002 sólo comparten el nombre. "Nos llaman los ocho apellidos vascos", bromea José, quien reconoce que con José María hacen "un tándem perfecto, él dirige la cocina y yo la sala". Y así es como funciona este restaurante de dos plantas. En la planta baja, una barra y mesas para que trabajadores y demás disfruten del menú del día que elaboran por 14,40€. En la planta alta, a la que se puede acceder por ascensor, el amplio salón principal, con la cocina y parrilla vista, mesas revestidas por manteles blancos, una terraza adaptada a cualquier estación y con la posibilidad de algún reservado para esas mesas en las que se quieren tratar temas confidenciales o reuniones más discretas.

Protagonismo de las carnes y pescados a la brasa

Y como no podía ser de otra manera, en un restaurante de cocina vasca con guiños mediterráneos, el protagonismo de los pescados, seleccionados directamente en la lonja del puerto de Pasajes, y las carnes a las brasas es indudable. Así que probamos una estupenda cola de merluza a la parrilla (29,15€) acompañada con una guarnición de espárragos trigueros. Muy buen producto y terminado con una emulsión de ajo, aceite y guindilla que eleva el sabor del pescado. Además, de la merluza tienes en carta una amplia selección de pescados del Cantábrico como rodaballo, rape, besugo, lenguado, cocochas de merluza y también platos con atún rojo de la Almadraba.

Las carnes también son de calidad, de vaca gallega madurada. Tienes solomillo, entrecot, o hamburguesa de Wagyu, además de un magret de pato, también a la parrilla, y una excelente chuleta de vaca gallega extra a la parrilla (67,10€ / kg), con 25-30 días de maduración para que no tenga tanto predominio de ese sabor que puede no gustar a todos los comensales. El punto de la carne al gusto, en particular, poco hecho y lo acompañan con una guarnición de ensalada de lechuga y cebolleta de la huerta y unos maravillosos pimientos del Piquillo "Illunbe" D.O. Mendavia.

Tarta de queso cremosa

Los postres también son caseros en Illinbe, como la riquísima tarta de queso cremosa (8,70€) y el goxua, un postre tradicional vasco de bizcocho empapado en ron, con crema pastelera, nata montada y el toque crujiente de la crema quemada, acompañado por un delicioso helado de avellana también casero. Para acompañar los postres, un vino moscatel Ochoa (4,84€).

Illunbe es un restaurante muy recomendable para disfrutar de una buena comida con un producto de primera calidad y uun gran dominio de las brasas. Perfecto para comidas familiares, de trabajo o con amigos en una zona apartada del bullicio de la capital y con un ticket medio de 60€. Además cuenta con servicio de aparcacoches.

