Manifesto 13 es uno de esos restaurantes que han surgido este año y que merece no una visita, sino más de una. Está ubicado en el barrio de Chamberí, concretamente en el número 12 de esa calle de difícil escritura y peor pronunciación, Hartzenbusch, y aquí encontrarás una muy buena cocina con una interesante carta de vinos y cócteles.

Bodega de Manifesto 13

Creatividad e innovación llenan la pequeña pero más que apetecible carta de este coqueto restaurante cuyo lema es "a modo nostro". En él, los hermanos Nicholas y Mark Duncan apuestan por un producto de calidad trabajado con mimo y con sentido y en el que la influencia italiana está presente, aunque cada vez menos, como reconoce el propio Nicholas a Libertad Digital.

"Queríamos hacer un proyecto de hostelería. Somos peruanos, pensamos en hacer una cevichería y en el proceso de ir buscando conocimos a un cocinero italiano que estuvo trabajando en Perú y surgió la conexión con él. Empezamos con él con el proyecto más italiano pero ahora está más en consultoría y nosotros queremos tener una cocina más gastronómica. Hemos incorporado a Jaime Morera, un nuevo chef con el que estamos empezando a hacer cambios y la idea es desligarnos de la cocina italiana. Sí que tener esa base pero jugar un poco más. Y si hay platos que no tienen nada que ver con la italiana no pasa nada", comenta.

Vieira, leche de tigre de parmigiano y albahaca

De esa base transalpina y con toque andino, probamos una espectacular vieira, leche de tigre de parmigiano y albahaca (7€). Si hay algún plato que no tiene que dejar esa influencia italiana este es uno de ellos. La mezcla del marisco con el acido de la leche de tigre y el queso gratinado es una absoluta locura.

Si eres amante de los escabeches como es mi caso te recomiendo que pruebes el de bacalao in saor (17€). El saor es un escabeche agridulce enriquecido a veces con pasas y piñones, ingredientes muy venecianos que tienen su origen en el comercio que los mercaderes de Venecia tenían con Oriente Medio y el Mediterráneo en general.

Una ‘bottega’ neoyorquina

No sé a ti, pero a mí tanto Roma como Nueva York son dos de mis ciudades favoritas en el mundo, así que la idea de interiorismo de este restaurante me encanta porque está inspirado en las bottegas italianas y combinando un estilo neoyorquino, que se transmite en todo el local a través de estructuras de hormigón vistas, paredes sin ornamentos o sus grandes ventanales de hierro con cuarterones, que permiten ver el interior del local. Manifesto 13 es un espacio acogedor donde se respira un ambiente cálido y hogareño donde no pasa desapercibida su emblemática estantería de madera decorada con objetos antiguos como vinilos, libros y juegos de mesa, que transmiten a la perfección la esencia del restaurante.

La estantería de Manifesto 13

El espacio de la planta baja, que evoca las trastiendas de las bottegas de Italia, acoge una gran mesa junto al obrador de pasta artesanal, donde se elaboran cada día las pastas frescas que ofrece Manifesto 13. También destaca la barra en la que puedes tomar un cóctel y lo que quieras de la carta o comer y cenar contemplando cómo realizan las comandas desde la cocina vista.

Para la carta tiran de materia prima de calidad y de proveedores pequeños, también para la bodega. Su carta de vinos reúne aproximadamente 65 referencias y está centrada en vinos de pequeños productores, mayoritariamente naturales y biodinámicos, una muestra de su dedicación y atención al detalle, al producto y al origen. Nosotros maridamos con un buen vino tinto As Xaras (29€) de la bodega Fedellos de Couto, 100% Mencía y con DO Ribeira Sacra.

Cochinillo asado con bechamel de ibérico

Alejado del recetario italiano no llega una de las novedades de la carta con un fantástico rape con fumé del propio pescado, tuétano, azafrán y cebolletas asadas. Y, aunque como nos cuenta Nicholas, quieren ir redireccionando la carta, las pastas gozan de un gran público en Manifrsto 13 por lo que no quieren romper con algo que encanta a los clientes. Probamos entonces otra de las exquisitas novedades de la carta con una lasaña de cochinillo asado a baja temperatura, con bechamel de ibérico y su piel crujiente.

Tiramisú

Su carta de cócteles es neo-tradicional y rupturista, siguiendo los mantras del proyecto, y presenta opciones como el Negroni Bachiche, una reinterpretación del clásico Negroni, con Sarcay quebranta, y Amaretto, equilibrado con Campari y Lillet Rouge; el Básilico Spritz, refrescante y ligero, elaborado con 1615 quebrante, lima, albahaca y cava Bebito; o el Socorreto, una muy buena combinación de sabores intensos, con Grappa Poli merlot, Borghetti, Luxardo y Espresso.

Una declaración de intenciones que después de verano cobrará más sentido, ya que "la idea es cambiar horarios y abrir todos los días y tener alguna oferta, no menú del día pero sí algo dirigido a la gente que trabaja en oficinas, con un precio fijo y que haya rotación de la carta", nos confiesa el dueño del restaurante. Y pretenden abrir de viernes a domingo con cocina non stop y con coctelería en la barra, además de en las mesas para que pueda funcionar el concepto afterwork.

Para la siguiente ocasión dejamos los postres entre los que no puede falta el tiramisú y tanto para comer como sobre todo para cenar, haced la reserva con tiempo porque Manifesto 13 está en una zona muy buena y está teniendo un éxito que entendemos después de probarlo. Además, el ticket medio de 40-50€ y su magnífico servicio lo hace aún más atractivo si cabe.

Sígueme en mi Instagram para más recomendaciones.