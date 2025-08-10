Amboise, el tesoro medieval del Loira que enamoró a Leonardo Da Vinci
Situada en el corazón del Valle del Loira, Amboise es una pequeña ciudad francesa que combina historia, arte y paisajes de cuento. Con apenas 13.000 habitantes, este destino ha sido escogido por figuras que marcaron la historia de Europa como Leonardo Da Vinci.
Pasear por el centro histórico de Amboise es un viaje en el tiempo: calles empedradas, fachadas con entramados de madera y pequeñas plazas llenas de terrazas.
Su mayor atractivo es, sin duda, el imponente Castillo Real de Amboise, que domina el río Loira desde lo alto de una colina. Desde sus terrazas se obtienen vistas panorámicas del casco antiguo de la localidad.
Para quienes viajan en familia, Amboise cuenta además, todos los veranos, con actividades interactivas como talleres de panadería tradicional o demostraciones de cetrería en el castillo.
El Clos Lucé es hoy un museo que recrea los aposentos de Leonardo, su taller y jardines. Las réplicas a escala real de sus inventos invitan a experimentar con la imaginación y la ingeniería del Renacimiento. Una visita imprescindible en Amoboise.
Su castillo, de origen medieval, fue ampliado y embellecido durante el Renacimiento bajo el reinado de Carlos III y Francisco I. Aquí, la corte francesa celebró banquetes fastuosos y recibió a embajadores extranjeros.
El Valle del Loira es famoso además por sus bodegas y por ser zona de cultivo de algunos de los mejores vinos blancos del mundo, como el Chenin, Sauvignon Blanc, Sancerre y Muscadet. Además, en el año 2000, la Unesco declaró gran parte de este valle como Patrimonio de la Humanidad.
Además de su patrimonio arquitectónico, Amboise es un punto de partida ideal para explorar otros castillos del Loira. Chenonceau, Chaumont-sur-Loire y Blois se encuentran a menos de media hora en coche.
Amboise, más que castillo palaciego es una fortaleza medieval que también fue residencia real. Leonardo da Vinci, tiene una relación especial con el castillo ya que sus restos descansan en la capilla del castillo.
Un rincón de interés en Amboise es la iglesia de Saint-Florentin, cuya construcción se remonta al siglo XV y que alberga vitrales de gran valor histórico.
Calles empedradas, fachadas con entramados de madera y plazas con terrazas invitan a recorrer la ciudad a pie y descubrir sus iglesias, sus casas medievales y tiendas de todo tipo.
El Valle del Loira es una de las partes más bellas y con más historia de toda Francia. Plagado de pueblos anclados en el Renacimiento, se trata de un paisaje cultural excepcional de gran belleza, con ciudades y las aldeas históricas, grandes monumentos arquitectónicos y muchos châteaux, o castillos.
Uno de los residentes más ilustres de Amboise fue Leonardo da Vinci, invitado por Francisco I a vivir en el cercano Château du Clos Lucé, a apenas 400 metros del castillo real. El genio italiano pasó sus últimos años en esta ciudad, dejando huella en su arquitectura y espíritu cultural.
Un plan imprescindible es recorrer el mercado dominical de Amboise, uno de los más grandes y animados del valle.
Situada en el corazón del valle del Loira, Amboise es una pequeña ciudad francesa que combina historia, arte y ese encanto de los pueblos franceses.
La ciudad se presta también para paseos en bicicleta gracias a la ruta La Loire à Vélo, un itinerario cicloturístico que recorre cientos de kilómetros a lo largo del río.
El Valle del Loira es famoso además por sus bodegas y por ser zona de cultivo de algunos de los mejores vinos blancos del mundo, como el Chenin, Sauvignon Blanc, Sancerre y Muscadet. Además, en el año 2000, la Unesco declaró gran parte de este valle como Patrimonio de la Humanidad.
En el ámbito cultural, Amboise organiza cada año ferias de antigüedades, festivales de música clásica y jornadas dedicadas al legado de Leonardo da Vinci.
El famoso río Loira está situado a pocos metros de esta ciudad francesa. Su ribera es ideal para paseos y pícnics al atardecer, con vistas que inspiran a fotógrafos y viajeros.
La ribera del Loira, a pocos metros del pueblo, ofrece espacios para caminar o hacer pícnic al atardecer. Los reflejos dorados sobre el agua y la silueta del castillo crean una de las postales más buscadas por fotógrafos y viajeros.
Los alrededores de Amboise ofrecen rutas de senderismo entre viñedos y bosques, donde se puede descubrir la flora y fauna del valle del Loira.