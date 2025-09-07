Desde que KultO abriera sus puertas en el año 2015 siempre ha mantenido su esencia y respeto por el producto en una íntima relación con la localidad gaditana de Zahara de los Atunes, en general, y con el atún en particular. Pero el restaurante de José Fuentes, como ya te conté en Libertad Digital en mi primera visita, es mucho más que sólo el túnido. El chef y propietario ha renovado la carta en esta época estival y es perfecta para alargar el verano hasta que se acorten las noches y comience el frío otoñal.

KultO ofrece una propuesta gastronómica se basa en una cocina mediterránea con espíritu viajero, que combina la tradición gaditana con influencias nacionales e internacionales.

En su cartar te puedes encontrar sus platos icónicos mezclados con las nuevas creaciones que el chef y propietario ha lanzado para este verano. Entre ellos, un rico y refrescante salpicón de pez limón y fruta de la pasión (19 €), muy bueno el puerro asado con pilpil de algas (19 €), bañado con una deliciosa vinagreta de piparras. También de temporada es el ajoblanco con mejillones escabechados (17 €), acompañado de cogollos de lechuga a la brasa y con el toque crujiente de los cacahuetes.

Ubicado en una de las zonas más de moda de Madrid, en el número 4 de la calle de Ibiza, a escasos metros del parque de El Retiro, KultO cuenta con diferentes espacios pensados para disfrutar en cualquier momento y ocasión: una animada barra a pie de calle que conecta con la cocina abierta, mesas altas para un tapeo más informal con opción de medias raciones, y una sala en la planta superior, más íntima, con mesas bajas y un ambiente tranquilo. Uno de los rincones más agradables del restaurante es su terraza, situada en pleno bulevar de la calle Ibiza, con vistas al Retiro. Es el lugar perfecto para disfrutar de una cena al aire libre durante las noches de verano o alargar la sobremesa.

Los clásicos de KultO

De los clásicos e imprescindibles de este restaurante está el pepito de KultO (14 €), elaborado con pan de cristal con láminas de vaca rubia, asadillo de pimiento verde y una salsa picantita de habanero tatemado que hace de este bocado que sea completamente adictivo.

Para los más arriesgados también hay sitio para la casquería, ya sean sus clásicos callos a la madrileña o la estupenda oreja de cerdo (21 €), asada a baja temperatura y después frita como si fueran torreznos. Viene acompañado de dos salsas, una brava y otra habanera más picante, y unas rodajas de lima por si quieres contrarrestar el toque cítrico con la grasa del cerdo.

El chef José Fuentes rinde culto al atún con alguno de sus platos más celebrados como los dados de atún marinados, con guacamole, cebollas encurtidas y maíz tostado (25 €). También destaca uno de los platos que perdura desde la primera carta de KultO y que te lleva directo al sudeste asiático, el satay de atún a la brasa (19 €), una brocheta de atún rojo marinado en curry rojo cocinado a la brasa, servido sobre una hoja de lechuga y en el que te encontrarás salsa picante de soja con crema de cacahuete.

También hay opción para los carnívoros, donde destaca sobremanera sus excelentes albóndigas de buey con verduritas salteadas (28 €). Los postres son caseros, como el rico lemon pie (11 €) y son perfectos para acabar la velada con sabor dulce.

Además de su propuesta gastronómica, KultO destaca por una cuidada selección de vinos con más de cien referencias y una coctelería que reinterpreta clásicos junto con propuestas propias. En nuestro caso, acompañamos la comida con un vino blanco La Vieille Ferme 2018 (30 €), elaborado por la bodega homónima en la zona de Luberon con Garnacha blanca, Bourboulenc, Ugni Blanc y Vermentino.

Este restaurante es la opción perfecta para disfrutar de una oferta culinaria en la que el producto se fusiona con la técnica y la creatividad. Además, su ubicación es idónea para disfrutar de su carta antes o después de un agradable paseo por el parque de El Retiro, para acabar la noche de la forma más animada o de previa para seguir de fiesta en la zona, todo con un ticket medio en barra de 30 € y de 50-60 € en sala.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.