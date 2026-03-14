Madrid sigue consolidándose como la capital gastronómica de Europa, y en ese tablero de ajedrez culinario, Em Sherif Madrid acaba de mover una ficha ganadora. Ubicado estratégicamente en el número 54 de la Calle de Alcalá, a un suspiro del Parque del Retiro, este espacio no es solo un restaurante: es una declaración de intenciones sobre cómo debe ser el lujo cotidiano libanés a la hora de disfrutar de una mesa.

El elegante y acogedor interiorismo de Em Sherif Madrid.

En una ciudad que nunca se detiene, Em Sherif propone una pausa necesaria. El concepto de su propuesta gastronómica se aleja del estrés para centrarse en la generosidad y el placer. Ya sea para una reunión de negocios que requiere discreción y elegancia, o para un encuentro relajado entre amigos, el local ha logrado diseñar una atmósfera que es, a la vez, cosmopolita y profundamente acogedora.

La propuesta es flexible: desde una parada rápida para degustar un café y un postre de autor, hasta un almuerzo prolongado donde el tiempo parece detenerse entre platos de cerámica cuidada y un buen servicio.

Su interiorismo, obra del arquitecto Samer Bou Rjeily, combina la luminosidad característica del Levante con elementos de artesanía libanesa en un entorno íntimo, cálido y contemporáneo que evoca el espíritu del hogar reinterpretado para las nuevas generaciones.

La danza de los 'mezzes'

La cocina de Em Sherif, de raíces familiares pero ejecución técnica impecable, se basa en la filosofía del compartir en un festival de colores y texturas en el que el claro protagonismo lo tienen los mezzes, una tradición gastronómica de Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental (Líbano, Turquía, Grecia) consistente en servir una gran variedad de pequeños platos, fríos y calientes, para compartir, como si fueran nuestras tapas o raciones. Pero antes de pasar a estos platos te recomiendo probar alguna de sus propuestas de pan plano, como el lahmen bi ajeen (13,50 €), con el formato de mini pizza pero con una masa muy fina y servida con carne picada especiada y piñones.

Lahmen bi ajeen, pan plano con carne picada especiada y piñones.

Lejos de lo que se podría suponer, la cocina española y la libanesa mantienen similitudes en cuanto a sus ingredientes, que son los mismos que en la dieta mediterránea como aceite de oliva, verduras, legumbres como garbanzos o lentejas y orégano y se aleja del exotismo de cocinas como la tailandesa. De hecho, como cuentan a Libertad Digital, "el libanés puro, si es árabe, es mediterráneo".

Uno de los ingredientes que aviva ese "falso exotismo" es la granada, considerada como algo moderno pero que es un fruto tradicional del campo español solo que ahora se está redescubriendo. También es importante desmitificar la idea de que la cocina libanesa sea excesivamente especiada o picante, por lo que hay que diferenciarla de otros países más orientales o del Golfo, que tienen una mayor influencia de la India.

Selek bil zeit, elaborado con las hojas de la acelga y rellenas de arroz aromático con hierbas y un toque cítrico.

Seguimos disfrutando de la interesantísima carta de Em Sherif con los mezzes fríos. Maravillosa sorpresa la que me llevé con los selek bil zeit (13 €), elaborado con las hojas de la acelga y rellenas de arroz aromático con hierbas y un toque cítrico que hace de este bocado una delicia que engloba memoria y tradición. Tampoco te puedes perder, y esto sí que es obligatorio, alguno de sus hummus. Nosotros nos decantamos por el hummus ras asfour (21 €), un mezze caliente a base de una pasta cremosa de garbanzo con tahini, ternera salteada, cebolleta, chile verde, piñones y AOVE que te hace olvidar, y casi despreciar, los que habías comprado en los supermercados. Con una cremosidad y un sabor que hace que el rico pan libanés que te sirven se quede corto.

Hummus ras asfour, un mezze caliente a base de una pasta cremosa de garbanzo con tahini, ternera salteada, cebolleta, chile verde, piñones y AOVE.

Otro de los bocados tradicionales de la comida libanesa es el falafel (13 €), unos buñuelos de garbanzo y hierbas, crudités, pepinillos encurtidos y salsa tarator, una salsa clásica realizada a base de tahini o pasta de sésamo, zumo de limón, ajo y agua y que suavizará el sabor del buñuelo. También tienes opciones de ensaladas frescas, ligeras que no renuncian a la explosión de sabor característica del Levante.

La mujer que puso al Líbano en el mapa Michelin

Detrás de esta maquinaria perfecta se encuentra Yasmina Hayek, chef ejecutiva del grupo y una de las figuras más influyentes de la gastronomía actual. Su currículum habla por sí solo: en el año 2025 fue nombrada Mejor Chef Femenina de Oriente Medio y Norte de África, fue la primera mujer en la región en recibir el Premio Michelin al Joven Chef y es la líder de una red de más de 30 restaurantes en enclaves como Londres, París y Dubái.

Yasmina Hayek, chef ejecutiva de Em Sherif.

Hayek ha conseguido algo complejo, respetar el recetario sagrado de su familia y elevarlo con técnicas de alta cocina europea. El resultado es una experiencia sofisticada, pero sin esfuerzo, que ya se ha convertido en la dirección de referencia para los paladares más exigentes de Madrid.

Para terminar de disfrutar de su cocina, los platos principales son elaboraciones contundentes que muestran la profundidad de la visión culinaria de la casa que va desde un pollo picantón marinado a la parrilla a un jarrete de cordero cocinado a baja temperatura, pasando por el shawarma de ternera o la lubina con salsa de tahini cítrica. Pero no te puedes perder alguna de sus brochetas ya sean de carne o de pollo. Recomendados por su amable servicio pedimos la lahmeh meshwiyeh (32 €), una brocheta de ternera marinada y chimichurri de zaatar, que es una mezcla de especias. También la acompañan con pepinillos encurtidos, tomatitos cherry y tortitas de pan.

Lahmeh meshwiyeh, una brocheta de ternera marinada y chimichurri de zaatar; y falafel.

La carta de vinos está a la altura de su propuesta gastronómica, con referencias interesantes aunque no estén a precios ‘populares’. DO nacionales, internacionales y espumosos para acompañar esta ruta mediterránea por el Líbano más castizo. Nosotros maridamos la comida con un muy buen vino tinto Paxaro Tolo (48 €), elaborado por la Bodega Eulogio Pomares con 100 % Mencía bajo la DO Ribeira Sacra y la continuamos con un sorprendente tinto libanés Musar Jeune, elaborado por Château Musar con variedades de Cinsault, Syrah, Cabernet Sauvignon. Los postres, también caseros, merecen un hueco, sobre todo para acompañarlos con un magnífico vino de postre, también libanés, Lacrima D’Oro elaborado por Château Kefraya con uvas Clairette.

Así que si lo que estás buscando es un rincón donde la hospitalidad libanesa se encuentre con la elegancia madrileña, tanto en sala como en cocina, Em Sherif es la parada obligatoria desde este 2026.

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Datos de interés

Em Sherif Madrid

Página web: https://linktr.ee/emsherifmadrid

Dirección: Calle de Alcalá, 54. (Madrid)

Teléfono: 919591444

Horario: De lunes a jueves de 13:00 a 16:00h y de 19:30 a 23:30h; de viernes a domingos de 13:00 a 16:30h y de 19:30 a 23:30h

Ticket medio: 60-80 €

Valoración: 9 fogones