El grave error de fiarse del olfato: alimentos que intoxican aunque parezcan frescos

Muchos consumidores creen que basta con observar un alimento o acercarlo a la nariz para saber si sigue siendo apto para el consumo. Sin embargo, esta práctica puede resultar engañosa. Existen numerosos productos que desarrollan bacterias y toxinas peligrosas mucho antes de mostrar signos visibles de deterioro, lo que incrementa el riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria, especialmente durante los meses de verano.

Las altas temperaturas favorecen la multiplicación de microorganismos como Salmonella, Escherichia coli, Listeria, Campylobacter o Bacillus cereus. En muchos casos, estos patógenos no modifican el color, el olor ni la textura de los alimentos, por lo que confiar únicamente en los sentidos puede convertirse en un grave error.

La refrigeración adecuada y una correcta manipulación son las mejores herramientas para reducir el riesgo. Mantener la cadena de frío y respetar los tiempos de conservación resulta mucho más importante que comprobar el aspecto de los alimentos antes de consumirlos.

Carne, pescado y huevo: los productos más delicados

La carne picada es uno de los alimentos que más rápidamente puede contaminarse. A diferencia de un filete entero, el proceso de picado distribuye las bacterias por toda la superficie del producto, facilitando su proliferación incluso cuando mantiene un color aparentemente fresco. Por ello, los especialistas recomiendan cocinarla o congelarla en un plazo máximo de 24 a 48 horas después de la compra.

El pescado fresco también requiere una atención especial. Si se rompe la cadena de frío, determinadas especies pueden desarrollar bacterias y acumular histamina sin alterar su aspecto. Esto significa que un pescado puede parecer completamente fresco y, aun así, provocar una intoxicación. Para minimizar el riesgo, conviene consumirlo en las 24 horas posteriores a la compra o congelarlo si no se va a cocinar de inmediato.

Las preparaciones con huevo crudo representan otro de los alimentos más sensibles. Mayonesas caseras, aliolis, tiramisús o tortillas poco cuajadas pueden favorecer el crecimiento de Salmonella cuando permanecen demasiado tiempo fuera del frigorífico. Los expertos aconsejan consumir estas elaboraciones el mismo día y conservarlas siempre refrigeradas.

En el caso de los huevos, además, no es recomendable lavarlos antes de guardarlos, ya que la humedad puede deteriorar la capa protectora de la cáscara. Lo adecuado es conservarlos en la nevera, comprobar la fecha de consumo preferente y manipularlos con una correcta higiene.

Arroz, fruta cortada y otros alimentos que también esconden riesgos

Aunque muchas personas los consideran seguros durante varios días, el arroz y la pasta cocidos también pueden convertirse en un foco de bacterias si permanecen demasiado tiempo almacenados. La bacteria Bacillus cereus produce esporas capaces de resistir la cocción y generar toxinas sin modificar el aspecto del alimento. Por ello, se recomienda consumir estos platos en un plazo máximo de dos o tres días desde su preparación y mantenerlos siempre refrigerados.

Otro alimento aparentemente inofensivo es la fruta ya cortada. Melones y sandías pierden su protección natural cuando se abre la corteza, dejando la pulpa expuesta a bacterias como Salmonella o Listeria. Aunque continúen viéndose jugosos y apetecibles, deben conservarse tapados en la nevera y consumirse en un máximo de dos o tres días.

Los brotes germinados, como los de soja, alfalfa o rábano, también merecen una atención especial. Las condiciones de humedad y temperatura necesarias para su cultivo favorecen igualmente el crecimiento de microorganismos patógenos. Por este motivo, las personas con mayor riesgo —como embarazadas, mayores o inmunodeprimidos— deberían consumirlos preferiblemente cocinados.

Los especialistas insisten en que la seguridad alimentaria depende mucho más de una correcta conservación que de la apariencia de los alimentos. Refrigerar rápidamente los productos perecederos, evitar romper la cadena de frío durante la compra, cocinar completamente carnes y pescados y prevenir la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocinados son medidas sencillas que reducen considerablemente el riesgo de intoxicación.

En definitiva, un alimento puede parecer perfecto y, sin embargo, no ser seguro para el consumo. Por ello, respetar las fechas de conservación, controlar la temperatura y extremar la higiene en la cocina son hábitos fundamentales para proteger la salud de toda la familia, especialmente durante el verano, cuando el calor acelera el crecimiento de bacterias invisibles a simple vista.