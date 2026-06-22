Un evento científico y cultural excepcional para vivir el eclipse total de Sol

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas: un eclipse total de Sol que podrá observarse desde distintos puntos de España. Durante unos minutos, la Luna ocultará completamente el disco solar y el día se transformará en una sorprendente noche temporal, permitiendo contemplar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las condiciones de seguridad adecuadas.

Con motivo de este acontecimiento excepcional, el centro Galáctica, ubicado en Arcos de las Salinas (Teruel), organizará la Galáctica Eclipse Experience 2026, un evento científico-cultural diseñado para ofrecer una experiencia organizada, educativa, segura y de alta calidad en torno al eclipse.

Galáctica, el Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía impulsado por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), abrió sus puertas en abril de 2023 con el objetivo de acercar la astronomía a la ciudadanía mediante instalaciones dedicadas a la divulgación científica, la observación astronómica y la educación ambiental y cultural.

Los días 11 y 12 de agosto, el complejo se convertirá en un gran punto de encuentro para aficionados a la astronomía, divulgadores, científicos, familias y visitantes procedentes de distintos países. La programación combinará conferencias, actividades divulgativas, observaciones astronómicas, música en directo, gastronomía y experiencias inmersivas vinculadas al territorio.

Uno de los principales atractivos del evento será su ubicación privilegiada. Galáctica se encuentra dentro de la denominada franja de totalidad, la zona desde la que el eclipse podrá contemplarse en toda su magnitud. Además, el enclave reúne condiciones especialmente favorables para la observación astronómica gracias a la baja contaminación lumínica, la calidad de sus cielos, su altitud y el entorno natural protegido en el que se sitúa.

Según la organización, se prevé la asistencia de unas 1.700 personas y la participación de más de una decena de destacados referentes del ámbito científico y divulgativo. Entre los invitados figuran Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española; Pablo Álvarez, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA); Rafael Guzmán, astrofísico del CSIC y responsable de la misión espacial Arrakihs; Raúl Torres, CEO de PLD Space; y el escritor y Premio Planeta Javier Sierra.

El programa contará también con la presencia de especialistas internacionales vinculados a la ESA, como Juha-Pekka Luntama y Marco Ferrazzani, además de reconocidos divulgadores científicos y comunicadores como Mario Picazo y José Manuel Nieves.

La experiencia incluirá asimismo la observación nocturna de la lluvia de estrellas de las Perseidas, coincidiendo con uno de los momentos de mayor actividad de este fenómeno, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de dos grandes acontecimientos astronómicos en apenas unas horas.

Los organizadores destacan que el evento ha sido concebido para evitar la improvisación que suele acompañar a grandes fenómenos astronómicos y garantizar una experiencia cómoda, ordenada y segura para todos los asistentes. La propuesta está dirigida tanto a personas con conocimientos previos de astronomía como a público general interesado en vivir un acontecimiento único, así como a visitantes nacionales e internacionales atraídos por la singularidad del eclipse y del entorno donde se celebrará.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 situará a España entre los mejores lugares del planeta para contemplar este fenómeno. Para muchos observadores será una oportunidad irrepetible, ya que un eclipse de estas características no volverá a repetirse en condiciones similares en el país durante décadas.

En este contexto, Galáctica Eclipse Experience 2026 aspira a convertirse en una de las principales citas para seguir el evento desde la franja de totalidad, combinando ciencia, divulgación y cultura en uno de los enclaves astronómicos más destacados de España.