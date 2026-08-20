El error que cometes al cuidar tu piel grasa

La piel grasa suele llevar a buscar productos que reduzcan el exceso de sebo, pero el problema puede estar también relacionado con la hidratación de la superficie cutánea. Así lo explicó Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, en el programa Es Salud de esRadio, donde abordó las diferencias entre piel seca, grasa y mixta y las opciones para cuidar cada una.

Grasa e hidratación no son lo mismo

Según González, una de las claves para entender la piel grasa está en la relación entre agua y grasa en la superficie cutánea. "Una piel grasa está asociada a una poca capacidad de retener agua en superficie", señaló durante el programa.

El especialista explicó que el agua puede evaporarse con facilidad en determinadas circunstancias. Las altas temperaturas del verano favorecen esta pérdida, pero también puede ocurrir durante el invierno en ambientes secos o con calefacción.

Por eso, una piel que presenta grasa no necesariamente tiene una hidratación adecuada. En este contexto, el cuidado no debería limitarse a actuar sobre la grasa, sino prestar atención también a la cantidad de agua que consigue mantener la superficie de la piel.

"Cuando pasa lo contrario, que es lo que tú me estás preguntando, es que tú tienes la grasa pero te falta el agua", indicó González a la presentadora Lucía Prieto.

El cuidado no termina en la cosmética

El programa planteó así una cuestión habitual a la hora de elegir una crema o un producto hidratante: identificar si la piel es seca, grasa o mixta. Sin embargo, la conversación puso el foco en que las características de la piel también pueden estar relacionadas con su capacidad para conservar agua.

González mencionó diferentes sustancias relacionadas con la hidratación del organismo, entre ellas el ácido hialurónico, los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos. En su intervención defendió que el cuidado puede abordarse tanto desde el exterior como desde el interior.

Entre las recomendaciones citadas durante el programa apareció Hidramas, presentado por González como un producto basado en ácido hialurónico de bajo peso molecular. También mencionó Colacell Antiox, Colacell Platinum y Dermisol dentro de las opciones que, según explicó, se utilizan en el enfoque de cuidado de la piel que propone Mundo Natural.

El manto que protege la superficie

Otro de los conceptos abordados fue el llamado manto hidrolipídico, formado por agua y grasa en la superficie de la piel. González explicó que ambos elementos intervienen en el mantenimiento de las condiciones de la capa externa.

En este punto también hizo referencia a la vitamina A y a determinados elementos utilizados para proteger la superficie cutánea. Dentro de las recomendaciones del programa citó Dermisol, mientras que para otros problemas relacionados con la piel mencionó el Oleomega7.

El planteamiento expuesto durante la emisión parte de diferenciar entre una piel con exceso de grasa y una piel correctamente hidratada. Por ello, utilizar productos destinados exclusivamente a eliminar la grasa no aborda necesariamente todos los factores que pueden influir en el estado de la superficie cutánea.