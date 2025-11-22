Una mujer en galera. Sinrazón

Sinrazón es el título de la obra de teatro de Ignacio Sánchez Mejías, estrenada en 1928 en el teatro Calderón. Fue presentada por don Jacinto Benavente, galardonado en 1922 con el Premio Nobel de Literatura, y asistieron todos sus compañeros de la celebérrima Generación del 27, incluso hay una deliciosa crónica de Aleixandre que vio la representación desde el gallinero del teatro. Quizá ese título haya sido el motivo de exclusión del torero y escritor sevillano de los futuros fastos que prepara Urtasun, así creo que le llaman al jefe de la banda comunista, que controla el Ministerio de Cultura de España. A ese fulano no le gusta el título de Sinrazón.

Y es que un comunista de la especie de Stalin, que tanto abunda en la España sanchista, no admite otra razón que no sea la suya, es decir, el ordeno y mando del ejecutor comunista. Urtasun ha convertido la "cosa de la cultura" en incultura. La casa de la Plaza del Price es más parecida a una checa que a una oficina de un gobierno decente. Urtasun, el jefe de los chequistas, mata civilmente todo lo que se le pone por delante. Destroza museos. Premia a obtusos. Elimina el Premio Nacional de Tauromaquia… Las mil canalladas cometidas por este sujeto lo convierten en un tipo peligroso, o sea, Urtasun es un heredero directo de los Agapito García Atadell y cía. del 36…