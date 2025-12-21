Regeneración de una Generación

Los titulares de la prensa de Sevilla de los días 16 y 17 de diciembre destacaban que se habían reunido 23 fundaciones para preparar el Centenario de la Generación del 27. La Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento de la ciudad, el Ateneo y la Academia de las Buenas Letras han coordinado dos días de trabajo cultural. El objetivo principal de esta reunión ha sido convertir a Sevilla, cito textualmente a la directora del evento, Eva Díaz Pérez, "en el epicentro de la Generación del 27 para celebrar el centenario". Todo lo que se organice en torno al 27 debería pasar por Sevilla. Está bien planteado el proyecto mercantil y turístico de las instituciones convocantes. Imagino que el Alcalde-Presidente de la ciudad del Betis ha pagado un viajecito a Sevilla a todos los responsables de esos centros culturales y fundaciones para una puesta en común sobre la citada generación, y, de paso, se ha autoproclamado guía privilegiado de la celebración. No está mal, pensando en términos de "política cultural", o sea, de instrumentalización de un acontecimiento sucedido hace casi cien años. Saldrá bien. De hecho ya han tomado la iniciativa para seguir alimentando un mito: la Generación del 27.