Domingo, 18 de enero. Tarde-noche. Renfe. Tren de cercanías entre el Aeropuerto y Chamartín. Transbordo a otro tren de cercanías con destino El Escorial. Sale a las 21.45 h., pero a los veinte minutos se detiene en medio del campo. Después de cuatro horas, se restablece el servicio y, finalmente, llega a El Escorial. Son las tres de la madrugada. Al fin, está en casa, de la que había salido al amanecer del día anterior para ir a trabajar a Manoteras en unas oficinas del Banco de Sabadell. Acabó su relato: "Es lo que hay. Nada importante con lo sucedido en Adamuz alrededor de las 19:43 h. de ese domingo." Lo dijo con la misma cara de tristeza de quienes la escuchábamos, el miércoles 21 de enero a las 22 h., en un tren que hacía el mismo trayecto entre Chamartín y El Escorial. Nuestra compañera de viaje nos había situado en la realidad. Habían pasado casi tres días y todos viajábamos con el alma encogida. Todos sabíamos que nuestro tren pasaba por Adamuz. Este tipo de "historia" se repetirá por toda la geografía de España. Tragedia de España.
Adamuz. ¡No bajéis la voz!
El pueblo está tocado. Adamuz es la imagen de un pueblo humillado. Masacrado. Todo irá a peor.
