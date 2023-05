El Omnibus de Tierra X: un cómic de 1300 páginas con un futuro distópico de Marvel

Ante todos ustedes, el formato Omnibus de Panini. En este sección, entre otras, hemos traído ediciones y formatos como los Must Have, la Biblioteca Marvel, la rústica, las grapas, los Marvel Deluxe y también los Marvel Gold. Cada uno de ellos tiene sus características, pero por tamaño y contundencia, los Marvel Gold son lo más parecido a este Omnibus que hoy os traemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que los Marvel Gold son una recopilación de 400, 500 o 600 páginas de los clásicos de los sesenta y setenta mientras que los Omnibus son recopilaciones más atemporales. Tierra X, por ejemplo, es una obra de finales de los 90 y en este ‘tocho’ de 1304 páginas, Panini nos trae la primera parte de esta gigantesca distopía de Alex Ross que nos hizo ver cómo sería el futuro de todo el universo Marvel.

Antes de la reseña y de daros todos los detalles argumentales, vamos con el análisis técnico: idea y argumento de Alex Ross, guion de Jim Krueger , dibujo de John Paul Leon, portadas de Ross, tinta de Doug Braithwaite, contiene Earth X 0-12, 0,5, Epilogue y Sketchbook, Universe X 0-12, X, 4, Spidey, Cap, Beasts y Iron Men Specials, cartoné tapa dura con sobrecubierta, 1304 páginas y un precio de 90 euros.

Un futuro distópico oscuro, lleno de sorpresas y con un dibujo atemporal

Bienvenidas/os a Tierra X. ¿De qué estamos hablando? Este cómic, que Panini recopilará en dos Omnibus, Alfa y Omega, nos lleva a 1997, fecha en la cual la revista Wizard le encargó a Alex Ross la misión de desarrollar una historia distópica que tuviese como elemento principal el futuro del universo Marvel. Tenía que imaginar qué pasaría décadas en el futuro con todos los personajes que forman parte de la Casa de las Ideas, es decir, situarse años después y contarnos qué fue y qué ocurre en ese presente futuro con el Capitán América, Daredevil, Spiderman, los inhumanos, la Patrulla X, Los 4 Fantásticos, Hulk, Hulka... Todo el universo Marvel contado de una manera muy diferente y con la difícil misión de darle al público un producto innovador, entretenido y que respetase las bases de cada personaje.

La misión no era nada fácil. Tengan en cuenta la cantidad de superhéroes que pueblan la Casa de las Ideas. Pues todos ellos iban a tener su hueco en la idea de Ross, la cual también tendría que hacer frente a cada grupo de fans de cada personajes en liza. Podía gustar a los del Capitán América, pero no a los de la Patrulla-X. ¿Qué pasaba si disgustaba a los fans de Spiderman o de Los 4 Fantásticos? Lo dicho, una misión muy compleja, complicada y llena de responsabilidad.

Ross tomó la decisión de centrar el argumento y el epicentro de su distopía en Uatu, conocido como El Vigilante. Ese ser cuya existencia se centraba en observar todo lo que pasaba en la historia de nuestro universo sin intervenir. Uatu se ha quedado ciego y ha reclutado al Hombre Máquina para que le haga de guía y se encargue de contarle todo lo que está sucediendo. Uatu se ha perdido varios años de la existencia humana y ahora, décadas después, todo ha cambiado. De primeras, todos los humanos tienen ahora superpoderes, lo que, entre otras cosas, ha convertido a Peter Parker en un "cualquiera" fuera de forma. El Capitán América no será el que conocemos ya que asesinó en su día a Cráneo Rojo y ahora ha perdido todos sus ideales y su razón de ser. Los 4 Fantásticos sufrieron una tragedia terrible y Mr Fantástico ha ocupado un lugar y un rol que nadie habría imaginado. Y así podría seguir un buen rato, pero no quiero desvelar más partes de la trama. Eso sí, les aseguro que cada personaje tendrá su historia y que Alex Ross logró tejer una tela de araña con apenas fisuras y con un "todo" perfectamente hilado y desarrollado.

Además, este tomo incluye el número 0 de Tierra X, por lo que el lector que llega de nuevas al universo Marvel tendrá un repaso pormenorizado de elementos claves del mismo, como la semilla inicial plantada por los celestiales, la creación de los Eternos, los Inhumanos.... Ross usará una conversación entre Uatu y el Hombre Máquina para poner en antecedentes al lector y a partir de ahí ir desarrollando su distopía futura.

A nivel de dibujo, el colofón lo ponen las portadas de Ross, pero el trabajo principa que aquí realiza John Paul Leon es espectacular en todos los sentidos. Y además atemporal, algo que le da todavía más mérito a la obra. Su dibujo, teniendo más de 20 años, no ha perdido ni un ápice de modernidad con ese toque oscuro con reminiscencias clásicas que se hace más y más monumental según pasan los números.

Os dejo imágenes del dibujo de la obra:

La obra es una auténtica maravilla y este Omnibus te permite acceder a sus doce números iniciales para tener un auténtico tesoro en tu estantería. Un tesoro con infinidad de extras y, como es lógico, con un peso importante. Tres kilos y medio. Es el ‘pero’ de estas ediciones, que son más para el sofá, el escritorio o la cama, que para una lectura ligera en el metro o en el autobús. Ojo, si tienes el brazo del Capi, te coges tu Omnibus y listo, aunque no lo recomiendo. Por lo demás, no le pongo pegas. ¿El precio? Estamos hablando de un cómic de 1300 páginas que incluye extras de todo tipo. No es un precio fácil de asumir, pero el producto que da es muy bueno y muy contundente. No estamos hablando de 90 euros por una obra de 400 páginas o 500 páginas. Son 1304 páginas y eso, para bien o para mal, es un tocho como la copa de un pino. Cualquiera que afronte esta lectura, de golpe o espaciada en el tiempo, ya sabe que un contenido así no es barato. Además, nadie te obliga a comprar nada. Vive y deja vivir, lo digo siempre.

Os dejo imágenes y comparativa del tamaño de la obra, que incluye una pequeña cordón para que no pierdas tu último punto de lectura:

Conclusión: entrar a esta historia es sencillo, seas experto en el universo Marvel o tengas un ligero conocimiento del mismo. La edición y la obra permiten ese acceso inicial, por lo que vale para todo tipo de lectores. La idea, ya la hemos comentado, es innovadora, bien construida y muy interesante ya que te da algo fuera de lo habitual con una buena narrativa, un gran ritmo y una tela de araña argumental bien construida en la que ver cómo acaba cada personaje es los más llamativo de todo. Tocho considerable, con sus cosas buenas y malas, pero si te atreves, dudo mucho que te vaya a decepcionar. Repleto de extras. Si gustan, disfruten de la lectura.