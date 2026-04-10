¿Escribes bien 'declaración de la renta'? Esto dice la RAE

Cada año, con el inicio de la campaña fiscal, aumenta el uso de términos como "declaración de la renta" en búsquedas, titulares y comunicaciones oficiales, lo que también genera dudas sobre su escritura. En este contexto, la Real Academia Española recuerda cuál es la forma adecuada según la normativa vigente.

A pesar de la norma, es habitual encontrar titulares y contenidos con mayúsculas innecesarias: ejemplos como "Declaración de la Renta 2026" o "Renta 2026" son frecuentes en medios y redes. Estos usos buscan destacar la expresión, pero no se ajustan a las reglas ortográficas de la RAE.

El error se repite también en frases informativas, como "Los errores más comunes al revisar los datos fiscales en la declaración de la Renta", donde solo "Renta" aparece con mayúscula sin justificación normativa.

Qué dice la RAE

El Diccionario de la lengua española define declaración de la renta como la "declaración que se hace a la Administración Tributaria manifestando la naturaleza y circunstancias del hecho imponible". Esta definición confirma su carácter de denominación común, por lo que no requiere mayúsculas en ninguno de sus componentes.

Por la misma razón, tampoco se escriben con mayúscula términos relacionados como campaña de la renta, calendario de la renta o borrador de la renta, que son igualmente expresiones descriptivas y no nombres propios.

El sustantivo "renta" significa "ingreso, caudal, aumento de la riqueza de una persona", según el Diccionario panhispánico del español jurídico. Por su condición de término común, debe mantenerse en minúscula dentro de la expresión y en cualquier construcción relacionada.

Ejemplos de uso

El uso correcto de la expresión se refleja en frases como "declaración de la renta 2026", que hace referencia al proceso anual de presentación de los datos fiscales ante la Administración Tributaria.

Asimismo, cuando se habla del período en el que se realizan las gestiones, lo adecuado es escribir "campaña de la renta", manteniendo todas las palabras en minúsculas.

Por último, los documentos preliminares que la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes deben mencionarse como "borrador de la renta", siguiendo la misma norma ortográfica y sin utilizar mayúsculas innecesarias.

Aplicando la norma académica, estas formas respetan la ortografía oficial y mantienen coherencia con el uso de sustantivos comunes en español.