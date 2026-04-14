Si eres fan acérrimo de Batman, te gusta el tono noir y pulp y encima adoras las ediciones grandes de lujo, este es sin duda tu cómic: The Bat-Man: First Knight. Tres grapas para una historia autoconclusiva a lo grande que hará las delicias de los fans del género y del personaje. Panini la ha traído en su formato original y se agradece. Encima viene de la mano de Dan Jurgens y Mike Perkins. Casi nada.

Antes de entrar en materia y ponernos en modo noir, vamos con el análisis técnico del cómic: guion de Dan Jurgens, dibujo de Mike Perkins, contiene The Bat-Man: First Knight 1-3, editorial Panini, cartoné tapa dura con sobrecubierta, 160 páginas, tamaño de 24.5X31.5 y un precio de 38 euros.

Vamos con la reseña

Batman en 1939, cuando nació

La realidad es que Batman nació en el año 1939 de la mano de Bob Kane y Bill Finger, pero sus mejores historias le han situado bastantes décadas después y alejado de conflictos como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial y por tanto el horror nazi con el auge del fascismo. En este caso, el Batman más pulp y noir regresa a 1939 con Dan Jurgens y Mike Perkins, los cuales nos sitúan en un Elseworld donde Batman tiene muchas cosas en común con el de siempre, pero también muchas diferencias.

Lo más destacado es el aspecto de todo y con todo me refiero a prácticamente la totalidad del lore del murciélago. Cambia el tipo de ciudad que es Gotham para llevarla a 1939, la batcueva, el batmovil e incluso el estilo del traje del caballero oscuro. Les dejo esta splash page para que aprecien el cambio de tono en la máscara de Batman.

Como pueden ver es un Batman con ciertos toque vampirescos llegando incluso a parecerse al Nosferatu del cine. Eso se nota en las orejas de la capucha y sobre todo en los momentos en los que se tapa con la capa para que sus aliados y enemigos no le vean el rostro. Acierto total de Perkins para ofrecer, nunca mejor dicho, otra cara del personaje mítico. Respecto al argumento veremos a un Batman semi novato al que conocen como el vigilante enfrentado a unos asesinos que parecen haber regresado de entre los muertos. Por supuesto estará de por medio el Comisario Gordon al que le siente de lujo este toque antiguo.

La realidad de este cómic es que a nivel de historia tenemos algo simple pero efectivo, sin embargo, lo mejor de todo y con lo que más he disfrutado es con la forma de reinventar el lore de Batman llevándolo a 1939. Más que saber quién está detrás de todo, que también, lo mejor es ver los cambios estéticos de personajes, localizaciones y objetos. Eso es lo más apasionante y por lo que creo que los amantes de Batman enloquecerán para bien con esta nueva versión.

Sí es cierto que no lo termino de ver para novatos. Si conoces a Batman solo por el cine o no has leído mucho de él esto es demasiado cambio. No porque sea malo o tedioso, ni mucho menos, sino porque el fan esporádico o el neófito lo que quiere es lo que viene buscando de Batman y eso pasa por su versión habitual.

La edición, enorme y con sobrecubierta. A mí me gustan más la portada y contraportada. Os las enseñamos:

Las dos imágenes son una maravilla dignas del noveno arte y con ese toque a cartel de cine antiguo en la primera que me tiene enamorado. Como ven, este cómic gana aún más con su apartado visual y eso forma parte también del interior y del exterior del cómic.

Conclusión: una maravilla para amantes experimentados de Batman o del género noir. Buenas conversaciones, un guion sólido y un dibujo ambiental maravilloso. Si quieres al Batman de siempre te veo más en el Largo Halloween que aquí, por ejemplo, pero este cómic es una maravilla y un acierto editorial tremendo. Si gustan, disfruten de la lectura.