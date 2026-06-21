¿Se usa 'desembocar en' o 'desembocar a'? La RAE aclara la duda

"Desembocar" es un verbo habitual en informaciones sobre geografía, urbanismo o incluso salud, pero no siempre se utiliza de forma correcta. La Real Academia Española (RAE), a través de Fundéu, ha recordado cuál es la construcción adecuada de "desembocar", una palabra que suele generar errores por la preposición que la acompaña.

La confusión es frecuente en frases relacionadas con ríos que terminan en otros cauces, carreteras que conectan con una avenida o procesos que acaban provocando un determinado resultado. En estos contextos, muchos hablantes recurren a una fórmula que no es la recomendada por la normativa.

Qué dice la RAE

El Diccionario panhispánico de dudas explica que "desembocar" puede referirse tanto al lugar donde finaliza un curso de agua, una vía o un camino como al desenlace de una serie de acontecimientos.

En ambos casos, la construcción adecuada se forma con la preposición "en". Por eso, son correctas expresiones como "un arroyo que desemboca en el río Uruguay", "una carretera que desemboca en la avenida Numancia" o "esta complicación desembocó en una insuficiencia cardiaca crónica". No solo hace referencia a los contextos geográficos, sino que también se refiere al sentido figurado como: "esta crisis puede desembocar en un conflicto" o "este problema va a desembocar en una decisión".

Un error muy extendido

Pese a ello, es habitual encontrar ejemplos en los que aparece la preposición "a". La incorrección se repite con cierta frecuencia tanto en conversaciones como en textos publicados.

Según Fundéu, este uso puede estar relacionado con la idea de movimiento o llegada a un destino que muchos hablantes asocian al verbo. Sin embargo, desde el punto de vista gramatical, "desembocar" no expresa simplemente una llegada, sino el punto donde concluye un recorrido o el resultado final de un proceso.