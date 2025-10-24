Guardianes de la Noche. La Fortaleza Infinita se convirtió estas últimas semanas en el título de animación más taquillero de la temporada en cines. Pero el anime original está en Netflix (y Crunchyroll), y nos ponemos a desguazar esta creación que causa sensación entre los fans.

Kimetsu no Yaiba está basado en el manga de Koyoharu Gotoge publicado por desde febrero de 2016 hasta mayo de 2020. La serie ha cautivado al público con su trágica historia de humanos y demonios, fascinantes peleas de espadas, carismáticos personajes y escenas cómicas. El manga está compuesto por 23 volúmenes y se han publicado más de 150 millones de copias.

En España la película estrenada el pasado septiembre atrajo a 406.772 espectadores en 727 pantallas en su fin de semana de estreno, convirtiéndose en la película de anime con la apertura más taquillera en el mercado.

Desde su fin de semana de estreno, Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita también ha disfrutado de la mejor apertura para una película de anime de todos los tiempos, recibiendo críticas muy positivas en España.

