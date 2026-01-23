El extrañísimo silencio sobre 'Torrente presidente' a semanas del estreno

Te presentamos las noticias más importantes de los últimos días en un nuevo vídeo del canal @LDCultura conducido por Juanma González

¿Por qué no hay tráiler ni información de Torrente presidente a pocas semanas de su estreno? ¿Qué ha pasado con Pamela Anderson y Seth Rogen? ¿Qué proyectos están en camino? ¿Y qué opinas de las nominaciones a los Oscar de este año?

Estas y otras noticias aparecen en el vídeo que puedes ver arriba dando clic a Play.

No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y dejar tu "Like" y un comentario sobre el vídeo y lo que te contamos en él. Si das clic a la campanilla, podremos avisarte de próximas actualizaciones.