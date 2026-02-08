La película La tarta del presidente, ópera prima del director iraquí Hasan Hadi, llega a los cines españoles para ofrecer una perspectiva cruda sobre la vida bajo el régimen tiránico de Sadam Huseín. A diferencia de las producciones occidentales centradas en el conflicto bélico, este filme se sitúa en la década de los noventa, durante un periodo marcado por las sanciones de la ONU y la omnipresencia asfixiante de una dictadura totalitaria que controlaba cada rincón de la cotidianidad en Bagdad.

La trama sigue a Lamia, una niña de nueve años que recibe el aterrador encargo de preparar una tarta para el cumpleaños del dictador tras un sorteo escolar. A través de su mirada, se denuncia la corrupción sistémica y el adoctrinamiento militarista en las escuelas, donde se obligaba a los menores a jurar sacrificio por el tirano. La obra subraya el terror estatal imperante, donde un simple fallo en un encargo doméstico podía derivar en ejecuciones y represalias brutales.

Hasan Hadi emplea actores naturales para dotar de realismo a su relato, alejándose de los cánones mainstream para mostrar la precariedad extrema de la población. El director destaca la participación de niños que, como en la vida real, debían priorizar la búsqueda de alimento sobre el rodaje. La tarta del presidente se consolida así como un testimonio cinematográfico sobre la falta de libertad y la lucha por la supervivencia individual frente a la opresión de un estado despótico.

