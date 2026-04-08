Los Oscar anuncian el final de una era: cambios enormes dentro de dos ediciones

Los Premios Oscar anuncian el final de una era. Y no, no nos referimos a todo lo relacionado con la 99ª edición, que según lo planeado -y anunciado de manera oficial este martes por la Academia de Hollywood- se celebrará el 14 de marzo de 2027. Ni, en realidad, tampoco para la 100ª, que tendrá lugar el 5 de marzo de 2028.

El comunicado conjunto de la institución cinematográfica y la cadena ABC, emisora de los premios que este año se centraron en Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, confirma que estas serán las últimas emisiones de la gala de los Óscar por su distribuidor habitual antes de su salto definitivo al streaming: los Oscar serán una exclusiva de YouTube.

Una muda que vendrá acompañada de un cambio físico. Y es que también serán las dos últimas ceremonias en el Teatro Dolby, sede habitual de los premios durante más de dos décadas. De momento se desconoce el efecto que tendrá el salto a Youtube en la estructura de la gala, pero el cambio de soporte es ya un hecho.

Los nominados se darán a conocer el 21 de enero de 2027 y en encuentro previo de los aspirantes a la estatuilla dorada conocido como el Luncheon, se llevará a cabo el martes 16 de febrero de 2027.

En realidad, el acuerdo de la Academia ya era vox populi desde hace un tiempo. Su confirmación a través de un acuerdo de diez años para trasladar la gala al centro de Los Ángeles a partir de 2029, al Teatro Peacock, que también acoge otros galardones como los Emmy, era a estas alturas una mera formalidad.

El acuerdo estará vigente por diez años y marcará también la primera vez que una ceremonia se transmitirá de forma global a través de YouTube. ¿Signo de los nuevos tiempos? Pues, efectivamente, sobre todo para un gran evento televisivo que busca ante todo sobrevivir y retomar la importacia, aunque sea de manera aparente, de años ha.

Respecto a las fechas clave de la 99ª edición, que sigue a una ceremonia que ha batido sorprendentes récords de audiencia, pero por lo bajo, pone de límite la elegibilidad de los proyectos desde e 1 de enero de 2026 hasta el 12 de noviembre de este año.