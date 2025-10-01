La serie Scrubs, protagonizada por Zach Braff, se prolongó durante nada menos que nueve temporadas, que se convertirán muy pronto en diez tras el estreno de su "revival" en fechas próximas.

Aunque Scrubs acabó en 2010, la serie creada por Bill Lawrence (Ted Lasso, Shrinking) tiene un humor absurdo y loco que sigue funcionando. Todo eso y más te lo cuenta Juanma González en un nuevo vídeo para Libertad Digital y esradio y el canal @LDCultura de Youtube.

La serie tiene lugar en un hospital estadounidene y está repleta de casos médicos, pero siempre con un espíriutu cómico y paródico J.D. (Zach Braff), un muchacho soñador, enamoradizo que comienza como novato, conoce a sus superiores y nuevos compañeros de trabajo, y no puede evitar mostrarse ante los pacientes tal y como es.