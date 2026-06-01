Grave cornada a Paco Ureña en Las Ventas en la tarde de triunfo de Ferrera

Gran expectación en Las Ventas en la corrida de Adolfo Martín, que supuso la decimocuarta tarde de no hay billetes en lo que llevamos de la Feria de San Isidro 2026. Un festejo muy celebrado por los aficionados de la Monumental en el que lidiaron Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

La tarde en Las Ventas se saldó con el triunfo de Antonio Ferrera, que salió por la Puerta Grande de la Monumental de la calle de Alcalá al cortar una oreja al cuarto y otra al sexto de la tarde, que no pudo lidiar Paco Ureña por ser corneado de gravedad en el muslo izquierdo mientras lo trasteaba con la muleta. Sin embargo, el torero murciano, dolorido y sangrando en abundancia, mató a su oponente, saludó una ovación y se fue a la enfermería por su propio pie.

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El parte médico de los doctores García Padrós y García Leirado dice que Paco Ureña sufrió una "herida por asta de toro con orificio de entrada en 1/3 superior cara anterior muslo izquierdo y una trayectoria ascendente y hacia fuera de 20 cm de longitud rodea el músculo sartorio y alcanza espina ilíaca anterosuperior, y otra trayectoria hacia atrás de 10 cm que contusiona la arteria femoral y alcanza la cara anterior del fémur. Pronóstico grave".

Cuarta Puerta Grande de Antonio Ferrera

Antonio Ferrera antes de picar al sexto toro.

La completa tarde de los adolfos en Las Ventas se saldó con el extremeño Antonio Ferrera abriendo por cuarta vez la Puerta Grande de la Monumental. Silenciado en el primero de su lote, fue en el segundo donde cortó la primera oreja del festejo toreando al natural con profundidad tanto con la mano izquierda como con la derecha.

En el sexto, que lidió en lugar de Paco Ureña, se subió al caballo de picar, lo picó y lo quitó por chicuelinas, lo que puso a la plaza en pie. Tras una faena muy inspirada, cortó la segunda oreja, que le permitió salir a hombros. Por su parte, Manuel Escribano fue silenciado en sus dos oponentes.