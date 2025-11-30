La guerra de Ucrania vuelve a poner de moda el servicio militar en la UE: así está la situación en cada país

La invasión rusa de Ucrania ha provocado un cambio de rumbo en las políticas de defensa de la Unión Europea. Varios países han decidido reintroducir el servicio militar obligatorio, potenciar la mili voluntaria o reforzar la preparación de sus fuerzas armadas ante la amenaza de Rusia. La preocupación por la seguridad regional y la necesidad de garantizar reservas formadas ha reactivado el debate sobre el servicio militar en múltiples naciones.

El último país en mover ficha, esta misma semana, ha sido Francia. Su presidente Emmanuel Macron ha anunciado un nuevo servicio militar voluntario de diez meses, dirigido a jóvenes de 18 a 19 años. El programa arrancará este nuevo año 2026 con unos 3.000 voluntarios, con el objetivo de crecer hasta 50.000 al año para 2035. No se restablece la mili general, sino un modelo híbrido de movilización.

Alemania ha aprobado hace unas semanas un plan de reclutamiento que comenzará en 2026. Unos 700.000 jóvenes serán contactados para registrarse en un cuestionario obligatorio. El servicio será voluntario, aunque si no se cubren las cuotas se activará un mecanismo de reclutamiento automático para hombres. Berlín busca reforzar el Bundeswehr y crear un amplio cuerpo de reservistas, aumentando su plantilla a entre 255.000 y 260.000.

Polonia ha puesto en marcha el mayor plan de defensa civil de su historia, en el que busca dar instrucción militar a 400.000 ciudadanos en 2026. El programa incluye habilidades de primeros auxilios, supervivencia y respuesta ante crisis. Además, mantiene la calificación militar obligatoria para jóvenes de 19 años, creando un censo de reservistas potenciales que se suman a sus fuerzas profesionales.

Bélgica lanzará un servicio militar voluntario de un año dirigido a jóvenes de 17 a 25 años. El Gobierno envía cartas a todos los ciudadanos de 17 años, con una oferta económica de 2.000 € netos al mes, transporte y alojamiento incluidos. Se empezará con 500 plazas, aumentando hasta 7.000 en los próximos años. La medida busca modernizar las Fuerzas Armadas y aumentar la preparación ciudadana, sin recurrir a la movilización obligatoria.

En el caso de los países bálticos, Lituania fue el primer país en reintroducir el servicio militar obligatorio. Lo hizo en el año 2015, tras la invasión rusa de la península de Crimea (Ucrania). Desde ese año ha ido reforzando progresivamente sus programas de reclutamiento. Letonia reintroduje la mili obligatoria en el año 2023, con la aprobación de su Ley de Servicio Nacional, que obliga a los jóvenes a realizar adiestramiento militar durante varios meses.

El tercer país báltico, Estonia, el servicio militar obligatorio sigue vigente para hombres de entre 18 y 27 años, con períodos de formación de entre 8 y 11 meses, según la especialidad. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, el país no ha modificado la movilización formal, pero sí ha reforzado la preparación de sus reservistas, modernizado los programas de entrenamiento y aumentado su adiestramiento junto a otros países de la UE y la OTAN.

En el norte de Europa, Suecia reactivó su servicio militar obligatorio en el año 2017, con un modelo en el que se llama a jóvenes de 18 años de ambos sexos para periodos formativos de 9 a 12 meses de duración. Finlandia conserva el viejo servicio militar obligatorio para hombres, con posibilidad de voluntariado femenino, y que ha reforzado la preparación de reservistas y unidades especiales tras la guerra de Ucrania.

Croacia reintrodujo el servicio militar obligatorio en octubre de 2025 tras años de suspensión, en respuesta al contexto de seguridad europeo generado por la guerra de Ucrania. El plan contempla un periodo básico de formación de varios meses para jóvenes, seguido de entrenamientos periódicos y la incorporación a reservas.

Otros Estados con servicio militar obligatorio histórico —Austria, Chipre, Dinamarca y Grecia— lo mantienen vigente, adaptando formación y protocolos al contexto de seguridad actual. En cambio, países como Italia, Portugal, Países Bajos, República Checa, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Luxemburgo –como España– abolieron el servicio militar hace décadas y, por el momento, no prevén reinstaurarlo.