El programa de armamento que más preocupa a Defensa sigue avanzando: el Ejército de Tierra recibe otros 14 8x8 Dragón

El programa 8x8 Dragón, uno de los pilares indiscutibles para la modernización estructural del Ejército de Tierra, sigue avanzando, aunque con un paso muy lento. Un programa que fue lanzado por primera vez hace casi veinte años, cuando Carmen Chacón estaba al mando del Ministerio de Defensa en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces sólo se han conocido retrasos, ya fuese por falta de dinero o por problemas industriales.

La situación empieza ya a tensar en exceso en las plantas noches de Defensa. Tras varios avisos tanto el año pasado como este mismo año, en los que la ministra, Margarita Robles, ha llegado a reconocer que es uno de los programas que más preocupan a su departamento, en los últimos días no ha tenido reparo en amenazar con imponer sanciones económicas al consorcio que desarrolla el programa si no agiliza las entregas.

Las cifras de este programa son muy contundentes. Los demostradores iniciales llegaron con cuatro años de retraso. Después, tampoco se ha cumplido con el plazo de entregas pactadas de los blindados 8x8 Dragón. El consorcio encargado de su fabricación no consiguió entregar ni una sola unidad de las acordadas en el año 2023. Exactamente lo mismo que pasó en 2024, año en el que tampoco se entregó ningún blindado.

El consorcio Tess Defence –controlado por Indra tras un golpe de mano del Gobierno y en el que también están presentes GDELS-Santa Bárbara Sistemas, SAPA Placencia y Escribano EM&E– consiguió salir del estancamiento en el año 2025, cuando entregaron al Ejército de Tierra las primeras 30 unidades del blindado, una cifra muy lejana de los 70 vehículos que habían prometido.

Este miércoles, el consorcio ha entregado un nuevo lote compuesto por 14 blindados 8x8 Dragón al Ejército de Tierra. Con estas nuevas incorporaciones, el Tercio de La Legión, que está encargado de recepcionar y probarlas en Almería, ha recibido ya un total de 40 unidades en lo que llevamos de 2026. Contando las unidades recibidas durante el año pasado, el número de blindados entregados asciende a 70 unidades.

El nuevo lote incluye cinco variantes diferentes del 8x8 Dragón. Incluye las primeras unidades que se han entregado del VCPC (Vehículo de Combate Puesto de Mando), exactamente, uno de puesto de mando de Compañía, dos de puesto de mando de Sección de Infantería, tres de puesto de mando de Sección para Zapadores. Además se ha incluido un VCZ (Vehículo de Combate de Zapadores) y siete unidades VCI (Vehículo de Combate de Infantería).

Pese a esta problemática situación, el blindado 8x8 Dragón tendrá su presentación oficial ante la sociedad civil este próximo sábado en territorio gallego. Al menos un par de unidades recibidas desfilarán por primera vez con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, una excelente oportunidad para que los ciudadanos españoles contemplen el nuevo y potente baluarte tecnológico del Ejército de Tierra.