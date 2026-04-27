Robles sitúa el 8x8 Dragón y el FCAS como los programas de armamento que más preocupan en Defensa

Los programas del 8x8 Dragón y del FCAS -el programa europeo para desarrollar un caza de sexta generación- son los grandes dolores de cabeza que existen ahora mismo en las plantas nobles del Ministerio de Defensa. Así lo ha reconocido este lunes la titular de la cartera, Margarita Robles, en la base aérea de Zaragoza, camino al Hospital General de la Defensa en Zaragoza, donde ha visitado a unos militares heridos durante unas maniobras.

"En este momento hay dos programas que son los que nos generan más preocupación dentro del Ministerio de Defensa. Uno de ellos es para el Ejército de Tierra, el programa 8x8, que está saliendo pero con mucha lentitud y pedimos que, por favor, las industrias implicadas aceleren la entrega", ha destacado la ministra de Defensa. El consorcio tan sólo ha entregado 56 unidades al Ejército de Tierra hasta el momento.

La última novedad sobre este programa se produjo hace dos semanas, cuando el consorcio Tess Defence entregó una decena de blindados 8x8 Dragón después del enésimo enfado de Robles por sus incumplimientos. La realidad actual es que las empresas encargadas de este blindado no cumplieron las cifras de entrega pactadas en 2023, 2024 ni 2025. El aspecto positivo es que el año pasado entregaron blindados por primera vez, aunque una veintena menos de los prometidos.

"El otro es el FCAS, un consorcio entre Francia, Alemania y España. No se sabe qué decisión tomar y, desde luego, España está firmemente comprometida. Queremos que ese programa siga adelante y pedimos tanto a las administraciones francesas como alemanas que sigamos adelante este programa o que, por lo menos, se tomen decisiones para saber a qué atenernos", ha añadido la ministra de Defensa.

El programa para desarrollar un caza europeo de sexta generación se encuentra paralizado por los desacuerdos entre Francia y Alemania, en concreto, entre sus empresas líder del programa, Dassault Aviation y Airbus, respectivamente, por el reparto industrial y la carga de trabajo. Justo la pasada semana se conoció que había fracasado el enésimo intento para desbloquear la situación, pues los mediadores designados por los gobiernos no consiguieron nada.

Esta es la segunda vez en pocos días que el Gobierno español habla sobre el FCAS después de no haber hecho declaraciones públicas sobre el mismo al menos desde diciembre. El pasado viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elevó el tono para pedir que el programa se desbloquee "de una santa vez".