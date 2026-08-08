Un dron "con una sólida cantidad de explosivos" se estrella en Bulgaria

Las autoridades de Bulgaria anunciaron este sábado la presencia de un dron con explosivos dentro de su espacio aéreo. Según anunció el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, el artefacto se estrelló a unos cien metros de la frontera con Rumanía.

El incidente, el primero desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, sucedió cerca de la localidad de Kardam en torno a las 08:00 de la mañana local, precisó Radev tras una reunión de emergencia del Gobierno. Radev, considerado prorruso por su rechazo a las ayudas militares para Ucrania, no precisó el origen del dron, pero recordó los recientes derribos de aviones no tripulados de producción iraní usados por Rusia por parte de la aviación de la vecina Rumanía.

"No hay víctimas ni daños en los edificios, la zona está acordonada. Seguimos vigilando la situación. Se han tomado medidas para reforzar la vigilancia y la seguridad en los lugares estratégicos del país", añadió Radev ante la prensa.

"Una cosa es más que segura -el dron contenía una cantidad sólida de explosivos. Antes de estrellarse, no fue detectado en el espacio aéreo de Rumanía ni en el espacio aéreo de Bulgaria", dijo el primer ministro.

El dron estaba a casi un kilómetro de una estación compresora del gasoducto transbalcánico, que atraviesa Ucrania, Moldavia, Rumanía, Bulgaria y Grecia.

El primer ministro remarcó que "identificar y combatir este tipo de drones supone todo un gran desafío" e insistió en que el aparato no fue identificado ni por los radares búlgaros ni rumanos, ni tampoco recibieron información al respecto del centro de operaciones que la OTAN dispone en la localidad madrileña de Torrejón, que se encarga de la vigilancia aérea del sur de Europa.