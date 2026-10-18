Sorpresa en el once de Mourinho con Valverde de lateral
Real Madrid
Sevilla
El Real Madrid llega en un mal momento liguero pero tras la gran remontada en Roma con la necesidad de sumar puntos para subir del cuarto puesto que ocupan ahora mismo los de José Mourinho.
Muy buena recuperación de Cucurella cerca del círculo central que no encuentra finalizar la jugada pero… parece que se animan los de Mourinho.
Muuuy desviado el disparo de Mbappé desde el borde del área de Odysseas tras una buena jugada de Diomandé en el primer acercamiento a la portería sevilllista.
"No es fútbol, son Tebas y Negreira", pancarta en el fondo sur del Bernabéu. Y cánticos de "Tebas, vete ya".
Primera acción en la que tiene que intervenir Courtois con un disparo flojo a su cuerpo.
Ha habido un choque involuntario pero feo entre Cucurella y Vargas…se ha hecho daño el jugador sevillista pero se levanta sin más complicación
Primeros compases de dominio madridista en su campo, se tantean ambos equipos.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL SEVILLA!
Se hace un doble homenaje en el Bernabéu antes del comienzo del partido a las campeonas de Europa sub 19 y del Mundo sub 20.
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. Suena el himno del Real Madrid en el campo…. INCREÍBLE.
QUEDAN APENAS 10 MINUTOS PARA QUE RUEDE EL BALÓN EN EL SANTIAGO BERNABÉU.
Y así han llegado los sevillistas al Bernabéu.
Para este partido no hay que pasar por alto que, en lo que llevamos de temporada, el Real Madrid se está mostrando intratable en casa, donde ha disputado hasta la fecha cinco partidos: cuatro de Liga (Real Sociedad, Málaga, Rayo Vallecano y Villarreal) y uno de Champions (Inter). En todos ellos los madridistas se han hecho con la victoria y ostentan un balance de quince goles a favor y tan solo tres en contra.
Así han llegado los madridistas al Santiago Bernabéu.
Y desde hace poco más de 24 horas sabemos que el CTA ha decidido que el colegiado encargado para dirigir el partido de este domingo sea Mateo Busquets Ferrer. Junto a él en el VAR estará Guillermo Cuadra Fernández, cuya actuación estará mirada con lupa.
También es importante que el Sevilla llega inmerso en una temporada que no parece estar destinado a pasar por las penurias de las anteriores. De hecho, el equipo de Luis García Plaza ha vuelto a pasearse por los puestos europeos y llega sin conocer la derrota cada vez que ha jugado fuera de casa.
El balance global de los enfrentamientos entre estos dos contendientes en Madrid es muy favorable a los capitalinos, que suman 73 victorias frente a las once que tiene el Sevilla y a los trece empates registrados.
La última vez que el Sevilla ganó en el Bernabéu motivó con la destitución del entrenador alemán Bernd Schuster al término de un partido con muchas alternativas (3-4) en el que Raúl, Higuaín y Gago marcaron para los locales e hicieron los tantos visitantes Renato, Romaric y Kanouté, autor de un doblete.
También hay que recordar por ejemplo que el Sevilla CF no gana en el campo del Real Madrid desde diciembre de 2008 y ha cosechado desde entonces dieciocho derrotas y un solo empate, en diecinueve visitas oficiales al feudo madridista.
El Sevilla también da a conocer su alineación… Luis García Plaza sale con Odysseas; Iglesias, A. Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas, Félix, Peque; Robbie Ure.
¡VALVERDE, LATERAL! ¡Y NUEVO TRIDENTE ARRIBA! Mucho que analizar en el once de Mourinho. Lo primero, lo del uruguayo. Trent y Dumfries, fichados en las dos últimas temporadas, se quedan en el banquillo porque juega Valverde en su puesto... donde no quería jugar Fede, al menos otras temporadas. Y luego lo de arriba. Endrick se gana un puesto con su partidazo en Roma y Diomande asume el papel de Vinicius en ausencia del brasileño por sanción. Y Arda, en el doble pivote. INNOVADOR MOURINHO HOY EN MADRID.
Ya tenemos ONCE DEL REAL MADRID: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Diomande, Bellingham, Endrick y Mbappé.
La previa llega envuelta en polémica arbitral para ambos equipos. El Sevilla, pese a la segunda amarilla mostrada a Isaac por mandar a callar, acciones como la que acabó con la lesión de Miguel Sierra o la tarjeta amarilla a Castrín, ha optado por pasar página. El club no ha reclamado y ha preferido dejar a un lado el ruido para centrarse en aquello que está bajo su control.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la jornada 9 de LaLiga entre el Sevilla y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Les saluda Belén Lázaro.