España busca el pleno de victorias en la Nations League
Los checos buscarán la primera derrota en la fase de grupos de la Nations para los de Luis de la Fuente.
República Checa
España
La selección española busca el pleno de victorias en la Nations League para distanciarse más todavía de su inminente perseguidor, Inglaterra, contra quien es su último partido.
Buscó Porro el pase largo para Fermín, pero es demasiado largo y no llega.
Domina los primeros instantes de encuentro el conjunto de De la Fuente… de momento tocan y tocan tanteando espacios de los de Santi Denia.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL BALÓN LA REPÚBLICA CHECA!
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego.
15 minutos para que arranque el partido…. ¡Que nervios!
Calientan con guantes los jugadores de la Selección, que están pasando fresquito en Praga. A ver si no nos congela las ideas, que tenemos que sumar el partido número 43 seguido sin perder.
Dos viejos conocidos… Santi Denia no es el único integrante de la selección checa que permanece en la memoria de los aficionados al fútbol español. Hay dos viejos conocidos más, uno es defensa y otro centrocampista. Hablamos de Ladislav Krejci y de Alex Král.
El primero formó parte del Girona en una campaña histórica para el club catalán, en la que participó en Liga de Campeones. Sólo estuvo un año en Montilivi y, después, se marchó a los Wolves, donde juega actualmente. El segundo protagonizó un paso fugaz por el Espanyol y, a día de hoy, milita en el Copenhague.
La República Checa tiene ya todo preparado en su vestuario a poco menos de un a hora para que empiece el partido.
Pongámonos un poco en antecedentes antes de que ruede el balón en Praga…. España nunca ha perdido ante República Checa en sus enfrentamientos internacionales, con seis victorias y dos empates en ocho partidos. El último precedente entre ambas selecciones terminó con victoria española por 3-1 en esta misma edición de la Nations League.
Retomamos la información interesante sobre ambos equipos… Si hablamos del equipo de Santi Denia podemos decir que Tomáš Souček es uno de los grandes referentes y una de sus principales amenazas en el juego aéreo. Adam Hložek será uno de los futbolistas a seguir en el apartado ofensivo.
El vestuario de España ya está preparado con las camisetas blancas que lucirán hoy los jugadores… PRECIOSA SIN DUDA.
Santi Denia también va precisamente con siete variantes del XI que salió en Wembley. En portería regresa Kovar. Ya en defensa, vuelven Zima, Krejci y Jurasek. En la medular entra Cerv. En la zona de ataque, son novedad Hlozek y Provod.
¡¡¡Y YA HAY ALINEACIÓN DE REPÚBLICA CHECA!!! Kovar, Coufal, Jurasek, Krejci, Zima, Ambros, Cerv, Kral, Proved, Hlozek y Naderi.
¡YA TENEMOS ONCE DE ESPAÑA! Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián; Yeremy Pino, Fermín, Baena; Ferran Torres.
En cuanto a cómo llegan las selecciones.. La ausencia de Lamine Yamal obligará a buscar nuevas alternativas para generar peligro en ataque. Además, Mikel Merino llega en un gran momento de forma después de marcar tres goles en sus dos últimos partidos con la selección. El centro del campo volverá a ser una de las grandes fortalezas de España, con futbolistas como Pedri, Fabián Ruiz y Zubimendi.
Así muestran los checos su preparación para el partido ante los de Luis de la Fuente.
Nikola Dabanovic dirigirá por primera vez un encuentro de España, también será la primera ocasión que pite un partido de los checos. Dabanovic estará acompañado por sus compatriotas Srdjan Jovanovic, Vladan Todorovic -asistentes- y Nikola Cvijović -cuarto árbitro- y por los polacos Tomasz Kwiatkowski -VAR- y Piotr Lasyk -AVAR-.
Hay que destacar que la Selección jugará en Praga a unas temperaturas invernales. La capital checa estará entre los 5 y los 4 grados a la hora del partido. Hay una previsión de un 20% de precipitaciones en lo que durará el encuentro. Los españoles ya sufrieron las bajas temperaturas en el entreno.
Por su parte, la República Checa afronta el encuentro en una situación muy delicada, ya que ha perdido sus cuatro partidos y todavía no ha conseguido puntuar. Los checos necesitan ofrecer una buena imagen ante su público después de una fase de grupos muy complicada.
España llega a esta quinta jornada como líder del grupo C de la Nations League, con 12 puntos de 12 posibles y la clasificación para los cuartos de final ya asegurada. Los de Luis de la Fuente quieren defender el primer puesto y llegar con ventaja a la última jornada de la fase de grupos.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del quinto partido de la fase de grupos de la Nations League entre la República Checa y España en el estadio Epet Arena de Praga. Les saluda Belén Lázaro.