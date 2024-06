A paso de tortuga

Tras siete años de espera, hoy, a eso de las siete y media de la tarde, se ha hecho oficial el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid para las cinco próximas temporadas. Todo lo que rodea a este futbolista resulta excesivo, todo. Muy recargado. Rococó. Barroco. Imagino que es así con todos los deportistas extraordinarios, y él lo es. Vamos, no lo imagino, lo sé. Todo era excesivo con Maradona y con Cristiano. También con Messi. Era excesivo con Michael Jordan. Y con Tiger Woods. Es excesivo con Mbappé. Hoy, como decía, a eso de las siete y media de la tarde se ha anunciado el fichaje más esperado… por retrasado. Porque la espera genera expectación y cuanto más larga más expectación genera. Se incrementa el deseo. Crece la ilusión. También la frustración. Es como un largo viaje que llega a su fin. Hoy ese viaje ha llegado a su fin. Era tanta la ilusión retenida que supongo que a las siete y media de la tarde se ha desbordado… peró, como diría Ancelotti, peró…

Pero… Mbappé necesita en estos momentos más al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé. El cuento era distinto hace 7 años, y hace 5, y hace 3. Hoy Kylian ve cómo se marchita su flor, que no es eterna, y busca a quien sepa regarla mejor y con mayor acierto. El Real Madrid es nutriente para Mbappé, vitamina C, abono para un futbolista que lleva perdiendo lustre 5 años en un equipo cuyas siglas podrían ser perfectamente las de un insecticida, PSG. Seguro que el Real Madrid será mejor con uno de los mejores, de eso no me cabe la menor duda, pero es un hecho que Mbappé llega a un vestuario con jugadores que han ganado seis Champions en diez años. Para mejorar eso, Kylian deberá contribuir a conquistar siete hasta 2035.

Charles Chaplin decía que la vida es un drama en plano corto que se convierte en una comedia cuando el plano se convierte en general. Quizás no fuera tan importante que Mbappé nos dejara colgados a los madridistas de la brocha. Es posible que yo le dé demasiada importancia a los principios. A lo mejor el escudo no importa tanto ni es relevante defender la memoria de aquellos fantásticos jugadores que firmaban su contrato en blanco. Puede que me esté haciendo mayor y hoy todo sea Tik Tok y Tik Tik y Tak Tak. Si enfoco de cerca aquella infausta tarde del mes de mayo de 2022, con el Parque de los Príncipes puesto en pie insultando a mi equipo, el asunto adquiere tintes dramáticos. Si, por el contrario, amplío el plano hasta convertirlo en general observo que Florentino acaba de traer a uno de los dos o tres mejores jugadores del planeta por una cantidad de dinero que, teniendo en cuenta los tiempos que corren, resulta irrisoria.

La tortuga ya está aquí. Y, como indica su apodo, ha llegado al paso de una tortuga, que es un paso parsimonioso, cadencioso, justo todo lo contrario que exhibe sobre el campo. El primero en felicitarle ha sido Vinicius junior. El segundo ha sido Rodrygo. Esa delantera puede ser el año que viene la mejor del mundo. Y habrá que ver qué dice en su primera comparecencia ante los medios de comunicación. Pero a mí, y respetando mucho la opinión de Chaplin, que era un crack, me sigue doliendo más aquel mayo de lo que me alegra este junio, sigo atrapado en el tiempo, esperando. Esperando la explicación.