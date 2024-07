A vueltas con Nico Williams

Habrá que reconocer que, en lo concerniente a Nico Williams, el Athletic Club ha tenido más paciencia que el santo Job, quien, a pesar del cúmulo de desgracias encadenadas que le sucedieron, nunca le dio la espalda a Dios. Lo que pasa es que una cosa es serle fiel a Dios y otra bien distinta a Pedro Rocha. Hoy Jon Uriarte, presidente del club bilbaíno, ha saltado por algo que todos veíamos y que resultaba sorprendente que nadie criticase desde el Athletic, y es la exposición mediática a la que se ha sometido al futbolista. ¿Un periodista criticando que se pregunte a un futbolista? No, en absoluto. Un periodista criticando el que un futbolista cedido por su club a la selección haya sido martilleado a preguntas sobre otro club, en este caso el Barça, siempre con idéntica respuesta, o sea la callada, ante el asombro generalizado. El mensaje de Uriarte dice dos cosas básicamente, una que la federación no ha sabido proteger a su futbolista y otra que el club tiene capacidad para retenerlo.

Los titulares me han parecido un pelín exagerados porque no es cierto que Uriarte haya estallado. De un modo muy tranquilo, como es él, lo que el presidente del Athletic ha querido dejar claro es que la federación tendría que haber cortado el grifo de este asunto y que Nico tiene contrato en vigor y el club vasco tiene capacidad para retenerlo. Si el departamento de prensa de la federación ha sido tan laxo con este asunto es algo que deberán responder ellos, del mismo modo que deberían responder también, por ejemplo, por qué sí atienden a Cope y no a EsRadio. Yo creo que la respuesta es la misma para las dos preguntas: el Barça, como la Cope, es un transatlántico y tiene preferencia.

Dicho lo cual, un par de cosas. Quien ha podido acabar con este debate y no ha querido ha sido el propio jugador. Si, tras la primera pregunta sobre su futuro, Nico Williams hubiera dicho "me voy a quedar en el Athletic y no voy a volver a responder a nada que tenga que ver con mi futuro", nadie le habría vuelto a preguntar sobre ello. Pero Nico no ha dicho eso, como sí hizo por ejemplo Le Normand, y entonces sí, entonces con el consentimiento federativo al chaval le han cosido los tobillos. Me da a mí en la nariz que si el menor de los Williams no ha respondido es porque se va y no porque se vaya a quedar. Y si Nico sabe que se va a ir y el Athletic no tiene ni idea, entonces Nico ha troleado descaradamente a su club.

Que el Real Madrid no haría nada ni similar a esto lo tengo absolutamente claro porque el Real Madrid es un club señor. Tan claro tengo eso, y ésta es la segunda cuestión que quería comentar, como que si hubiera sido Florentino Pérez y no Joan Laporta quien hubiera protagonizado esta campaña de acoso y derribo, probablemente la respuesta de Uriarte hubiera sido otra más contundente. De Nico se habla en Barcelona como si fuera un objeto, como si fuera un sofá o una lámpara de noche. El Barça llega, paga y se lo lleva… si el jugador y su representante quieren. Manda la voluntad del futbolista. Si Nico acaba yéndose, y por su actitud parece que va a ser así, será porque él quiera, como cuando Mbappé se quedó en el PSG. Si Laporta actúa como un nuevo rico venido a menos es porque le dejan hacerlo. Y si la federación no corta el grifo es porque no quiere hacerlo. Hoy, a falta de dos días para una final de la Eurocopa, Jon Uriarte se ha dirigido al fin a su afición. Porque eso es lo que ha hecho el presidente del Athletic, decirle a sus seguidores que la federación ha sido negligente y que el futbolista es suyo. Si se va, espero que diga también: "Y nos tomó el pelo". Aunque la broma con pan será menos. El dinero, poderoso somnífero.