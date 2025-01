Ace mortal de Bordalás

Decía el escritor estadounidense David Foster Wallace que la gente no tiene ni la más remota idea de lo endiabladamente difícil que es jugar bien al tenis. En líneas generales hacer las cosas mal cuesta poco esfuerzo: eres malo y ya está. Pero hacerlas bien es muy difícil. Y, ya que estamos con el símil del deporte de la raqueta, jugar bien al tenis es dificilísimo. Y cuando hablo de jugar bien al tenis me refiero únicamente a pasar la pelota por encima de la red con cierto arte, luego está el asunto profesional. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién es Imanol López Morillo? Pues Imanol es un tenista profesional español que, en este momento, ocupa el puesto 663 del ránking de la ATP. Y habrá quien, desde su desconocimiento, exclame "¡buah, menuda cosa!"... Pero la gente probablemente no sepa la cantidad de horas que uno tiene que entrenar, la de veces que hay que dejar de lado a amigos o familia y el talento innato que debe tener un jugador de tenis para llegar a estar clasificado en el número 663 del mundo.

¿Hay pasabolas en el circuito profesional? Claro que los hay. Cuando yo seguía más de cerca el tenis, el pasabolas por antonomasia era Thomas Muster y, aún así, llegó a ser el número uno mundial. Fue número uno del ránking de la ATP coincidiendo con jugadores del talento de Becker, Agassi, Sampras o Lendl. Es difícilmente imaginable, y de hecho no se ha producido, ver a cualquiera de esos jugadores denigrando el tenis de Muster, y eso que los cuatro que he citado eran bastante más talentosos que él. Porque lo de Thomas Muster tenía un mérito increíble, era algo casi, casi paranormal. Muster jugaba con sus armas, hacía su tenis y muchas veces ganaba a tenistas técnicamente mejores… pero ninguno de ellos ponía excusas. Y si no las ponían era en primer lugar porque resultaba ridículo para ellos mismos y en segundo porque era una falta de respeto hacia el rival.

Eso hizo el otro día Sir Hansi Flick cuando habló del Getafe y se refirió al encuentro como un "partido de tenis". Ha visto poco tenis si dice eso. Y, por cierto, también ha visto muy poco al Getafe. Si el Barça, con los jugadores que tiene, no pudo ganarle al Getafe fue, en primer lugar, porque Bordalás planteó el encuentro que a él le pareció mejor para su equipo y, en segundo lugar, porque todos esos jugadorazos del Barça fueron incapaces de demostrar lo buenos que eran… pero sobre el campo. Como ha explicado hoy perfectamente José Bordalás, que es un entrenador que me gusta especialmente, uno tiene que ser siempre un caballero, cuando gana y cuando pierde. Ese gesto de Flick fue prepotente y vanidoso y, en cierto modo, recordó a lo que decía Xavi, sólo que él ganó una Liga y el alemán está por ver. En 9 meses el entrenador del Barcelona no ha sido capaz de aprender español, no, qué va, pero sin embargo ha asimilado ese discurso culé egocentrista, pelma y chulo según el cual si tú no juegas a lo que proponen ellos es que no estás jugando al fútbol.

A mí no me sorprendió en absoluto porque, tal y como dice Bordalás, lo difícil no es ser un caballero cuando ganas sino cuando empiezas a perder, y cuando Flick ha empezado a hacerlo se ha agarrado al histórico victimismo azulgrana. En cualquier otro deporte, como en cualquier otra faceta diaria de la vida, un desprecio como el de Hansi Flick habría sido reprobado por otros colegas suyos de profesión, en el fútbol no, en el fútbol le rieron la gracia sin gracia a un entrenador que cobra seis millones de euros brutos anuales cuando el presupuesto del Geta es de sesenta. Con todo y eso lo que más me molestó, más allá del insulto al equipo madrileño, fue la desconsideración hacia el tenis. De modo que no sabía cómo jugaba el Getafe y no tiene tampoco ni idea de lo difícil que es jugar bien al tenis. El ace de Bordalás ha sido mortal: son excusas. Y si las pone en enero… Esto es fútbol profesional, papá. Te pagan para ganar. Lo demás, zarandajas de mal perdedor.